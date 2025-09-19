scorecardresearch
 

प्यार के चक्कर में हत्या और आत्महत्या? जशपुर में युवा जोड़े के शव मिलने से हड़कंप

छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक युवा जोड़ा संदिग्ध हालात में मृत पाया गया. लड़की का शव जमीन पर और लड़का पेड़ से लटका मिला. पुलिस को आशंका है कि प्रेम संबंधों में विवाद के चलते हत्या और आत्महत्या हुई है. लड़के ने घटना से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था.

जशपुर में युवा जोड़े के शव मिलने से हड़कंप (Photo: Representational Image)
जशपुर में युवा जोड़े के शव मिलने से हड़कंप (Photo: Representational Image)

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवा जोड़ा रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया. लड़की का शव जमीन पर पड़ा था जबकि लड़का पास ही एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया. पुलिस को संदेह है कि यह मामला प्रेम संबंधों में विवाद के कारण हुई हत्या और उसके बाद आत्महत्या का है.

मौत से पहले लड़के ने किया था सोशल मीडिया पोस्ट

मृतकों की पहचान माटीपहाड़ छुरा निवासी संडीला पैंकरा और टांगरगांव निवासी चूड़ामणि पैंकरा के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के अनुसार, लड़के ने घटना से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिससे संकेत मिलता है कि मामला उनके रिश्ते से जुड़ा है.

आपसी कलह के कारण मौत

सिंह ने आगे कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मौतें आपसी कलह के कारण हुईं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने और आगे की जांच के बाद ही निकलेगा.

दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही है. इस त्रासदी ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है.

