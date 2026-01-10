आरटीओ अफसर के घर 5 करोड़ की चोरी... सगी भतीजी निकली मास्टरमाइंड, बॉयफ्रेंड संग जी रही थी लग्जरी लाइफ

छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक बेहद चौंकाने वाला और हाई-प्रोफाइल चोरी का मामला सामने आया है. जिला परिवहन अधिकारी (RTO) विजय निकुंज के घर से करोड़ों की चोरी के पीछे कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनकी सगी भतीजी मीनल निकुंज मुख्य आरोपी निकली. पुलिस ने इस मामले में मीनल, उसके बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

यह वारदात नारायणपुर थाना क्षेत्र के केराडीह (रैनीडांड) गांव की है, जहां आरटीओ अधिकारी के घर से करीब 4 किलो सोना और लाखों रुपये कैश चोरी किए गए. चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

पुलिस जांच में सामने आया कि मीनल ने पहली बार सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए घर की अलमारी से करीब 2 लाख रुपये चुराए थे. जब इस चोरी का किसी को पता नहीं चला, तो उसका हौसला बढ़ गया. इसके बाद उसने दूसरी बार 3 लाख रुपये और फिर अपनी दादी के कमरे की चाबी चुराकर पूरा सूटकेस ही गायब कर दिया. इस सूटकेस में करीब 15 लाख रुपये कैश के साथ बड़ी मात्रा में सोने के बिस्किट और कीमती जेवरात रखे थे.

चोरी की रकम से मीनल और उसके बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान ने लग्जरी जिंदगी जीनी शुरू कर दी. दोनों ने करीब 25 लाख रुपये की एक कार खरीदी. इसके अलावा रायपुर में विला बुक कर जन्मदिन मनाया, जहां तीन दिनों में करीब 5 लाख रुपये खर्च किए गए. रिसॉर्ट्स, पिकनिक और मौज-मस्ती पर भी लाखों रुपये उड़ाए गए.

पार्टी के दौरान सूटकेस चोरी होने का दावा

मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आया, जब आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जब वे जशपुर से लगे रानीदाह वॉटरफॉल में पार्टी कर रहे थे, उसी दौरान उनके किराए के कमरे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने वह सूटकेस चुरा लिया, जिसमें सोने के बिस्किट और जेवरात थे. पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है.

रांची से गिरफ्तारी, लाखों का माल बरामद

जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आरोपियों को रांची के एक होटल से गिरफ्तार किया. पुलिस ने अब तक 51.82 लाख रुपये का माल बरामद किया है, जिसमें कार, तीन सोने के बिस्किट, 86 हजार रुपये कैश, तीन मंगलसूत्र और एक आईफोन शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और बाकी चोरी हुए सोने और नकदी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं. आरोपियों से पूछताछ में और भी जानकारियां मिलने की उम्मीद है. फिलहाल इस चोरी ने पूरे जशपुर में हड़कंप मचा दिया है. मामला चर्चा में बना हुआ है.

रिपोर्ट: शुभम शर्मा