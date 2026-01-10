iPhone के लिए पहली चोरी, फिर बॉयफ्रेंड को गिफ्ट की 25 लाख की कार… आरटीओ की भतीजी की कहानी

छत्तीसगढ़ के जशपुर में सामने आई करोड़ों की हाई-प्रोफाइल चोरी की कहानी एक आईफोन की चाहत से शुरू हुई थी. आरटीओ अफसर की सगी भतीजी ने पहले आईफोन के लिए घर में चोरी की, तो किसी को कुछ पता नहीं चला. उसका हौसला बढ़ गया तो फिर चोरी की. चोरी के पैसों से उसने बॉयफ्रेंड को 25 लाख की लग्जरी कार गिफ्ट की. आलीशान पार्टियां कीं, फिर जब कहानी से पर्दा उठा तो पुलिस ने इस केस में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया.

और पढ़ें

यह कहानी जशपुर के जिला परिवहन अधिकारी विजय निकुंज के घर की है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरटीओ की सगी भतीजी मीनल निकुंज ने पहली बार चोरी एक आईफोन खरीदने के लिए की थी. उसने घर की अलमारी से करीब दो लाख रुपये निकाले. जब कई दिनों तक किसी को पैसे गायब होने का एहसास नहीं हुआ, तो मीनल को लगा कि यह काम आसान है... और यहीं से उसका हौसला बढ़ गया.

पहली चोरी बिना पकड़े जाने के बाद दूसरी बार उसने तीन लाख रुपये चुरा लिए. इस बार भी घर में किसी को भनक नहीं लगी. भरोसे की इसी चुप्पी के बीच मीनल ने तीसरी और सबसे बड़ी चोरी कर डाली.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर सेल के मालखाने से करोड़ों की चोरी! हेड कांस्टेबल ने ही उड़ा दिया सोना और कैश

Advertisement

तीसरी बार मीनल ने अपनी दादी के कमरे की चाबी चुराई और वहां रखा पूरा सूटकेस ही गायब कर दिया. इस सूटकेस में करीब 15 लाख रुपये कैश के अलावा सोने के बिस्किट और कीमती जेवरात रखे थे. पुलिस के मुताबिक, इस सोने और नकदी की कुल कीमत करीब 5 करोड़ रुपये आंकी गई. मीनल अकेली नहीं थी. इस क्राइम में उसका बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान भी साझेदार था. दोनों ने चोरी की रकम को खुलकर उड़ाया.

25 लाख की कार, रिसॉर्ट और लग्जरी लाइफ

चोरी के पैसों से मीनल ने अपने बॉयफ्रेंड को करीब 25 लाख रुपये की कार गिफ्ट कर दी. यही नहीं, दोनों ने रायपुर में एक लग्जरी विला बुक कर बर्थडे मनाया, जहां सिर्फ तीन दिनों में करीब 5 लाख रुपये खर्च कर दिए.

रायपुर और दुर्ग के रिसॉर्ट, पिकनिक, पार्टी और मौज-मस्ती... सब कुछ मानो किसी फिल्मी कहानी जैसा चल रहा था. उन्हें लग रहा था कि यह ऐशो-आराम चलता रहेगा.

वॉटरफॉल पार्टी और नया मोड़

कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया, जब आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जशपुर से लगे रानीदाह वॉटरफॉल में पार्टी के दौरान उनके किराए के कमरे से कोई अज्ञात व्यक्ति वही सूटकेस चुरा ले गया, जिसमें सोने के बिस्किट और जेवरात थे. यानी जिन लोगों ने खुद चोरी की थी, उन्होंने ही खुद को भी चोरी का शिकार बताया. पुलिस इस दावे की सच्चाई की जांच कर रही है.

Advertisement

जब आरटीओ अधिकारी विजय निकुंज को घर से सोना और नकदी गायब होने का एहसास हुआ, तो मामला पुलिस तक पहुंचा. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, तो कुछ सुराग मिलने लगे. जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मीनल और उसके साथियों को रांची के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया.

अब तक क्या बरामद हुआ

पुलिस ने अब तक 51.82 लाख रुपये का सामान बरामद किया है, जिसमें कार, तीन सोने के बिस्किट, 86 हजार रुपये नकद, तीन मंगलसूत्र और एक आईफोन शामिल है. बाकी सोने और नकदी की तलाश जारी है. फिलहाल मीनल, उसका बॉयफ्रेंड और अन्य आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. करोड़ों की चोरी की यह कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है.

---- समाप्त ----