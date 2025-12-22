scorecardresearch
 
'सॉरी मम्मी- पापा, आपकी उम्मीदें...', इंजीनियरिंग की छात्रा ने हॉस्टल में किया सुसाइड

रायगढ़ जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सोमवार को एक 20 साल की छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. मृतका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने माता पिता से माफी मांगी है.

कॉलेज हॉस्टल में छात्रा ने किया सुसाइड (Photo: Representational image)
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सोमवार को एक 20 साल की छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि पुंजीपाथरा क्षेत्र में स्थित ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में बी.टेक द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रिंसी कुमारी ने शनिवार को अपने होस्टल के कमरे में छत के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा .

उसके आत्महत्या से पहले एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है, 'सॉरी, मम्मी और पापा. मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ा.'

अधिकारी ने बताया कि प्रिंसी की मौत का पता तब चला जब परिवार उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाया और छात्रावास वार्डन को कॉल किया गया. वार्डन रूम में पहुंची तो उसे फांसी पर लटका हुआ पाया और पुलिस को सूचना दी. उन्होंने बताया कि छात्रावास का कमरा अंदर से बंद था, और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

झारखंड के जमशेदपुर की मूल निवासी प्रिंसी कुमारी विश्वविद्यालय के जेआईटी हॉस्टल में रह रही थी. अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन लड़की की आत्महत्या के पीछे का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया .

