scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुर्का पहनने वालों को ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलेगी एंट्री... छत्तीसगढ़ के सराफा व्यापारियों का फैसला

छत्तीसगढ़ में हालिया लूट की घटनाओं के बाद सराफा व्यापारियों ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने तय किया है कि अब कोई भी व्यक्ति बुर्का, नकाब, हेलमेट या चेहरा ढंकने वाली किसी वस्तु को पहनकर सराफा दुकानों में एंट्री नहीं कर सकेगा. यह फैसला व्यापारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

Advertisement
X
छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने लिया फैसला. (Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने लिया फैसला. (Photo: ITG)

छत्तीसगढ़ में सराफा कारोबार से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है. हालिया लूट की घटनाओं के बाद प्रदेश के सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने तय किया है कि अब कोई भी व्यक्ति बुर्का, नकाब, हेलमेट, मास्क या चेहरा ढंकने वाली किसी भी वस्तु को पहनकर सोना-चांदी की खरीदारी नहीं कर सकेगा. यह फैसला पूरे प्रदेश की सराफा दुकानों पर लागू होगा.

यह निर्णय नवापारा-राजिम में हाल ही में हुई सनसनीखेज लूट की घटना के बाद लिया गया है, जिसने प्रदेशभर के सराफा व्यापारियों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी. व्यापारियों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में हुई ज्यादातर लूट और चोरी की घटनाओं में अपराधी चेहरा ढंककर दुकानों में दाखिल हुए, जिससे बाद में उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

मास्क की कालाबाजारी पर दुकानदार को तीन साल की कैद (प्रतीकात्मक फोटो)
झांसी के बाद अब पटना, ज्वेलरी शॉप्स में मास्क और बुर्का पहनकर आने वालों को No एंट्री
बिजनौर में बुर्का पहनकर घूम रहा था युवक. (Photo: Screengrab)
बुर्का पहनकर घरों में ताका-झांकी कर रहा था युवक, जूते से खुली पोल... लोगों ने पकड़कर पीटा- VIDEO
Giriraj singh
'यह पाकिस्तान नहीं है...', बिहार में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग पर बोले गिरिराज सिंह
सोहेले बुर्का पहनकर हिंदू लड़की से मिलने पहुंच गया  (Photo: Screengrab)
बुर्का पहनकर पहुंची लड़की, नकाब हटते ही निकला लड़का ! देवरिया का चौंकाने वाला Video
Neha and Taufeek
बुर्का पहनकर लड़की को छत से फेंकने वाला तौफीक गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने रामपुर से पकड़ा

इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन की एक इमरजेंसी हाई-प्रोफाइल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने की, जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से जुड़े पदाधिकारी और सराफा व्यापारी शामिल हुए. लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सुरक्षा कारणों से अब चेहरा ढंककर आने वाले ग्राहकों को सराफा दुकानों में घुसने नहीं दिया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बुर्का पहनकर पहुंची लड़की, नकाब हटते ही निकला लड़का ! देवरिया का चौंकाने वाला Video

प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने कहा कि यह निर्णय किसी भी धर्म, समुदाय या वर्ग को निशाना बनाकर नहीं लिया गया है. इसका उद्देश्य केवल व्यापारियों और ग्राहकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों में स्पष्ट पहचान होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

बैठक में व्यापारियों ने यह भी कहा कि पहले हुई कई वारदातों में आरोपी बुर्का, नकाब या हेलमेट पहनकर आए थे. इससे सीसीटीवी फुटेज से भी पहचान नहीं हो सकी, पुलिस जांच में भी देरी हुई. इसी के आधार पर अब पूरे प्रदेश में एक समान नियम लागू करने का फैसला लिया गया है.

सराफा एसोसिएशन ने यह भी तय किया है कि दुकानों में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे. हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके साथ ही खरीदारी के दौरान पैन कार्ड, आधार कार्ड को अनिवार्य करने की दिशा में भी विचार किया जा रहा है.

कमल सोनी ने बताया कि इस फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है. कई बार पुलिस और प्रशासन की ओर से ही व्यापारियों को सुरक्षा मजबूत करने की सलाह दी गई है. सराफा एसोसिएशन ने सरकार और पुलिस से यह भी मांग की है कि नवापारा लूटकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और व्यापारियों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए. सराफा व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा होगी, तभी व्यापार होगा. एसोसिएशन का मानना है कि यह फैसला भले ही सख्त लगे, लेकिन मौजूदा हालात में यह बेहद जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement