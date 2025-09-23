scorecardresearch
 

Feedback

बुर्का पहनकर पहुंची लड़की, नकाब हटते ही निकला लड़का ! देवरिया का चौंकाने वाला Video

देवरिया के चोरखरी चौराहे पर बुर्का वाली लड़की को देख कर चौंक गए. उसका हाव-भाव संदिग्ध था. आसपास के लोगों ने उसके पास गए और बात की. उसकी आवाज उसने ही लाेगों को शक हुआ. नकाब हटते ही सामने सुहेल नाम का युवक आया. उसने बताया कि वह एक हिन्दू लड़की से मिलने आया था. ग्रामीणों ने उसे रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। युवक फिलहाल पुलिस कस्टडी में है.

Advertisement
X
सोहेले बुर्का पहनकर हिंदू लड़की से मिलने पहुंच गया  (Photo: Screengrab)
सोहेले बुर्का पहनकर हिंदू लड़की से मिलने पहुंच गया  (Photo: Screengrab)

देवरिया के चोरखरी चौराहे पर एक अजीब नजारा देखने को मिला. लोग समझ रहे थे कि बुर्का पहनकर कोई लड़की वहां खड़ी है, लेकिन उसकी हरकतें और चाल-ढाल पर लोगों को शक होने लगा. जब कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाकर पास जाकर सवाल पूछे, तो वह बुर्काधारी हड़बड़ा गया. जैसे ही नकाब हटा, भीड़ हैरान रह गई. बुर्के के अंदर से एक युवक निकला, जिसने अपना नाम सुहेल बताया. उसने स्वीकार किया कि वह एक हिन्दू लड़की से मिलने आया था. संदिग्ध हालात देख लोगों ने पुलिस को बुला लिया और मामला थाने पहुंच गया.

मुलाकात का मकसद

पूछताछ में सुहेल ने माना कि वह यहां एक हिन्दू लड़की से मिलने आया था. लड़की उसके साथ पढ़ाई करती है और उसी से मिलने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाने का रास्ता चुना. उसने साफ कहा कि बुर्का पहनना उसकी योजना का हिस्सा था ताकि लोग पहचान न पाएं.

सम्बंधित ख़बरें

महिला ने की देवर की पिटाई, Video 
Woman beating brother in law
डंडा लेकर देवर पर टूट पड़ी भाभी..., छाती पर बैठकर बेटे ने जकड़े हाथ- पैर, VIDEO 
चेहरे पर पड़ी बाइक की हेडलाइट की रोशनी तो कर दी पिटाई 
वीडियो वायरल.(Photo: Ram Pratap Singh/ITG)
चेहरे पर बाइक की रोशनी पड़ी तो..., दलित उत्पीड़न में 6 गिरफ्तार 
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
गोवा में हुआ झगड़ा, गांव लौटते ही दोस्त ने कर दी हत्या 

भीड़ का गुस्सा

जैसे ही यह सच सामने आया, मौके पर खड़े लोगों का गुस्सा भड़क उठा. ग्रामीण इसे गंभीर मामला मानने लगे और कई लोगों ने इसे सीधे-सीधे ‘लव जिहाद’ से जोड़ दिया. कुछ लोगों ने मौके पर ही सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रणजीत सिंह भदौरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने भीड़ को शांत किया और युवक को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंचे. थानेदार ने बताया कि युवक पुलिस कस्टडी में है. लड़की पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. शिकायत मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी.

Advertisement

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते ही मिनटों में वायरल हो गया. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप ग्रुपों पर लोग इसे शेयर करने लगे. कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे लव जिहाद की साजिश बताया तो किसी ने कहा पहले जांच जरूरी है.

गांव में चर्चा  का विषय

चोरखरी और आस-पास के गांवों में इस घटना की खूब चर्चा है. चाय की दुकानों पर लोग बहस कर रहे हैं. युवाओं में गुस्सा साफ झलक रहा है. बुजुर्गों ने संयम बरतने और पुलिस जांच पर भरोसा रखने की सलाह दी. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अगर युवक समय रहते पकड़ में न आता तो क्या हो सकता था, कहना मुश्किल है.

लड़की पक्ष की चुप्पी

फिलहाल लड़की और उसके परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. यही वजह है कि पुलिस केवल प्रारंभिक पूछताछ तक सीमित है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अगर परिवार औपचारिक शिकायत करता है, तो युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो सकता है.

पुलिस जांच का दायरा

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सुहेल और लड़की के बीच जान-पहचान कितनी पुरानी है. क्या यह मुलाकात पहली बार हुई या पहले से होती रही है? साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक ने बुर्का पहनने का विचार क्यों किया और क्या इसके पीछे कोई और लोग शामिल हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement