छत्तीसगढ़ में अश्लील डांस शो का वीडियो वायरल, एसडीओ हटाए गए, तीन पुलिसकर्मी निलंबित

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से सामने आए एक वीडियो ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक अश्लील डांस कार्यक्रम के दौरान एसडीओ और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी दिखाई दे रही है. इस मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक एसडीओ को पद से हटा दिया है और तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.
यह मामला गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के उरमाल गांव का है. यहां पिछले सप्ताह एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था. रविवार को इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें अश्लील डांस करते कलाकार और दर्शकों के बीच मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मी नजर आए. इसके बाद सोमवार को प्रशासन हरकत में आया.
एसडीओ और तीन पुलिसकर्मियों पर एक्शन
अधिकारियों के अनुसार एसडीओ राजस्व तुलसीदास मरकाम को उनके पद से हटा दिया गया है. गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने बताया कि एसडीओ की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं. यह जांच अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा की जाएगी और रिपोर्ट रायपुर संभाग आयुक्त को भेजी जाएगी, जो आगे की कार्रवाई तय करेंगे.
कलेक्टर ने कहा कि एसडीओ कार्यक्रम में मौजूद थे और बतौर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उनका दायित्व था कि इस तरह के कार्यक्रम को रोका जाए. इसके बावजूद कार्यक्रम उनके सामने चलता रहा. यह भी सामने आया है कि एसडीओ ने पांच से दस जनवरी तक कार्यक्रम की अनुमति दी थी, लेकिन इसके लिए तहसीलदार और स्थानीय थाना से अनिवार्य रिपोर्ट नहीं ली गई थी, जो प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है.
अश्लील डांस के दौरान पुलिसकर्मियों ने उड़ाए थे पैसे
शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि पांच से नौ जनवरी तक अश्लील डांस चलता रहा और एसडीओ कार्यक्रम में मूक दर्शक बने रहे. इस आचरण को सेवा नियमों का उल्लंघन बताया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. कार्यक्रम आयोजन समिति के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं कार्यक्रम में मौजूद तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी पैसे उड़ाते और वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं.