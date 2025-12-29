scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़: कोरबा के शॉपिंग कॉम्पलेक्स की दो दुकानों में भयानक आग, लाखों के नुकसान की आशंका

कोरबा शहर के बीच स्थित एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई. आग में स्टील बर्तन और ज्वेलरी की दो दुकानें चपेट में आ गईं. फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी रहीं, लेकिन घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका.

शॉपिंग कॉम्पलेक्स की दुकानों में भयानक आग, लाखों का नुकसान (Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के कोरबा में सोमवार की सुबह आगजनी की एक बड़ी घटना हो गई. शहर के मध्य स्थित एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स की दो दुकानों में भयानक आग लग गई. इनमें से एक स्टील के बर्तनों की और दूसरी ज्वेलरी शॉप है. घटना में लाखों रुपयों की क्षति का कयास लगाया जा रहा है.

घटना सुबह 7 बजे की है. कॉम्पलेक्स के चौकीदार और राहगीरों ने स्टील बर्तन की दुकान में आग लगने की सूचना दुकान संचालक और सिटी कोतवाली पुलिस को दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. फायर बिग्रेड को जानकारी देकर मदद बुलाई गई. फायर बिग्रेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं.लेकिन दो घंटे बाद भी आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है. मौके पर बड़ी संख्या में नगरवासी एकत्र हैं.

सिटी कोतवाली कोरबा के प्रभारी और नगर निरीक्षक एम एल पटेल ने सिर्फ इतना कहा कि आगजनी की सूचना पाकर मौके पर आए हैं. आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं. आग लगने के कारण का खुलासा बाद में जांच होने पर हो सकेगा.
 

