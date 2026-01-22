काम दिलाने के बहाने कमरे में ले गया, शराब पिलाई, फिर… जीजा समेत 3 युवकों ने किया गैंगरेप

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक बेहद शर्मनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला के साथ उसके ही जीजा ने अपने रिश्तेदार और दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. यह पूरा मामला वाड्रफनगर चौकी क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता और तीनों आरोपी एक ही समाज से ताल्लुक रखते हैं और आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं. मुख्य आरोपी रवि चंद परासिया महिला का जीजा है. अन्य दो आरोपी तेजमारी गौतम और दीपक विश्वनाथ हैं, जो वाड्रफनगर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे. बताया जा रहा है कि तेजमारी गौतम, रवि चंद का रिश्ते में भांजा लगता है. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह काम की तलाश में थी और इसी सिलसिले में उसने अपने जीजा रवि चंद से संपर्क किया था. आरोपी ने महिला को मजदूरी का काम दिलाने का झांसा दिया और उसे वाड्रफनगर बुलाया. 18 जनवरी की सुबह महिला अंबिकापुर से बस के जरिए वाड्रफनगर पहुंची, जहां रवि चंद पहले से था.

आरोप है कि रवि चंद महिला को बाइक पर बैठाकर अपने भांजे के कमरे में ले गया. कमरे में पहले से ही दो युवक मौजूद थे. पीड़िता के अनुसार, वहां तीनों ने उसे जबरन शराब पिलाई, जिससे वह नशे की हालत में चली गई. इसके बाद तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.

जब महिला को होश आया तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी. आरोपियों ने उसे केवल 200 रुपए दिए और जबरन बस में बैठाकर अंबिकापुर भेज दिया. इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए. अंबिकापुर पहुंचने पर महिला ने साहस दिखाते हुए पुलिस थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी. फिलहाल पीड़िता का इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जारी है, जहां उसकी स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है.

पीड़िता के द्वारा अंबिकापुर में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी घटना बलरामपुर जिले की है . पीड़िता ने बताया कि काम दिलवाने के लिए बलरामपुर बुलाया गया और उसके साथ परिवार के ही युवकों ने पहले शराब पिलाई फिर बलात्कार किया. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

