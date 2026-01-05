खाना परोसने में देरी हुई तो हैवान बना पति, लाठी से पीट- पीटकर ले ली पत्नी की जान

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से घरेलू हिंसा का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस चौकी तातापानी क्षेत्र में मामूली घरेलू विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, ग्राम आम सेन्दुर (कोटवारी टाड़) निवासी 45 वर्षीय राजेश कोड़ाकू ने चौकी तातापानी पहुंचकर मौखिक शिकायत दर्ज कराई. प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 1 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे उसके पिता रामदेव कोड़ाकू ने उसकी मां रूनिया कोड़ाकू उर्फ रनिया से खाना मांगा था. खाना तुरंत नहीं मिलने पर आरोपी पति गुस्से में आ गया और लकड़ी के डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी.

मारपीट के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपी रामदेव कोड़ाकू (65 वर्ष) के खिलाफ हत्या से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य पाए गए.

पुलिस चौकी तातापानी में अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया. आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है. इस घटना के बाद गांव में शोक और भय का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घरेलू विवादों को हिंसा का रूप न दें और किसी भी समस्या की स्थिति में कानूनी व सामाजिक सहायता लें.



