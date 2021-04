रायपुर: अस्पताल के ICU में लगी आग, 5 लोगों की मौत, कोरोना के भी मरीज थे भर्ती

रायपुर के पचपेड़ी नाका के पास स्थित राजधानी अस्पताल में आग लगने की खबर है. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गयी है. इस अस्पताल में कोरोना के मरीज भी भर्ती थे. यहां लगभग 50 मरीजों का इलाज चल रहा था. वहीं आग लगने की वजह आईसीयू में शॉर्ट सर्किट, बताई जा रही है.



मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में एक की आग लगने से और दूसरे की आग के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाने से मौत हुई है. पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य किया.

Chhattisgarh: Visuals from a hospital in Raipur, after fire broke out there last night pic.twitter.com/JUy6ubRF2m