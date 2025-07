क्या होता है Sacrifice Debt? जिसके कारण बच्चों की पहचान निगल जाती हैं मां बाप की उम्मीदें

माता-‍प‍िता के संघर्षों, उनके बल‍िदानों का बच्चों पर एक ऐसा अदृश्य दबाव होता है जिसमें बच्चों की अपनी पहचान कई बार छुप जाती है. उन्हें अपने माता-पिता की कुर्बानियों का हिसाब देना होता है और ये भुगतान पैसे से नहीं, अपने फैसलों से करना होता है. जान‍िए- इसका पूरा मनोव‍िज्ञान.

How Sacrifice Debt becomes superior than child's dream (Representational Image by AI)