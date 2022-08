Weight Loss: सबसे अमीर शख्स का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, भूखे रहकर घटाया इतना वजन

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला फाउंडर एलन मस्क का हाल ही में सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था, जिसमें उनका वजन काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा था. इसके बाद एलन मस्क के बढ़ते वजन को लेकर उनके पिता ने भी अलोचना की थी, जिसे लेकर एलन मस्क ने कहा था कि जल्द ही वे वर्कआउट शुरू करेंगे. इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एलन मस्क ने 9 किलो वजन को घटाकर सभी को चौंका दिया है. एलन मस्क ने कुछ ही समय में गजब ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए बॉडी को फैट टू फिट कर दिया है.

एलन मस्क ने ट्विटर पर लोगों से बात करते हुए इतनी जल्दी वजन घटाने का राज भी बताया. स्पेस एक्स फाउंडर एलन मस्क ने कहा कि वजन घटाने के लिए वे समय-समय पर भूखे रहे और अब अच्छा फील कर रहे हैं. एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक अच्छे दोस्त की सलाह पर, उन्होंने समय-समय पर फास्ट किया और वे अब हेल्दी महसूस कर रहे हैं. इसके साथ ही एलन मस्क ने एक डाइट एप की तारीफ की, जिसकी उन्होंने वजन घटाने में मदद ली थी.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier

वजन घटाने को लेकर ट्विटर यूजर को दिया जवाब

एलन मस्क ने ट्विटर पर अपना अनुभव शेयर करते हुए कई लोगों के सवालों के जवाब भी दिए. एक ट्विटर यूजर ने उनसे पूछा कि क्या आप वर्क आउट कर रहे हैं तो एलन मस्क ने जवाब दिया कि वे अभी थोड़ा ही वजन उठाते हैं. वहीं एक यूजर ने एलन मस्क से पूछा कि उन्होंने अभी तक कितना वजन घटाया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे अभी तक 9 किलो वजन घटा चुके हैं.

Over 20 lbs down from my (unhealthy) peak weight