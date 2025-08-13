शरीर में इस विटामिन की कमी से करना पड़ता है इनफर्टिलिटी का सामना, साथ ही होती हैं ये दिक्कतें

हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी माने जाते हैं. आज हम आपको विटामिन A के बारे में बताने जा रहे हैं. विटामिन ए हमारी आंखों को हेल्दी बनाए रखने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने और कोशिकाओं की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी माना जाता है. इसके साथ ही ये ग्लोइंग स्किन के लिए भी जरूरी होता है. शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन-कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं.

रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस)- विटामिन ए, रोडोप्सिन नामक पदार्थ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रेटिना में एक पिगमेंट है और आँखों को धीमी रोशनी में ढलने में मदद करता है. पर्याप्त विटामिन ए के बिना, आपकी आँखों को रोशनी से अंधेरे वातावरण में जाने में, जैसे कि कम रोशनी वाले कमरे में चलने पर, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है.

यही कारण है कि इस कमी के सबसे आम और शुरुआती लक्षणों में से एक है कम रोशनी या अंधेरे में देखने में कठिनाई, जिसे रतौंधी कहते हैं. यह कंडीशन रात में देखने में दिक्कत के रूप में शुरू हो सकती है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह बिगड़ सकती है, जिससे पूर्ण रूप से अंधेपन की दिक्कत हो सकती है.

डैमेज बाल और नाखून-हेल्दी बाल और नाखून कोशिका वृद्धि (सेल ग्रोथ) और सीबम प्रोडक्शन पर निर्भर करते हैं, और ये दोनों ही विटामिन ए से प्रभावित होते हैं. इसकी कमी से सिर की स्किन पर तेल ग्रंथियों की ओर से सीबम उत्पादन में कमी के कारण बाल ड्राई, डैमेज और पतले हो सकते हैं.

नेचुरल ऑयल की कमी के कारण बाल टूटने लगते हैं और बेजान होने लगते हैं. इसी तरह, केराटिनाइजेशन की कमी के कारण नाखून कमजोर हो सकते हैं, आसानी से टूट सकते हैं या उनमें दरारें पड़ सकती हैं.

आंखों का ड्राई होना- विटामिन ए आंसू के प्रोडक्शन में मदद करता है जिससे आंखें ल्यूब्रिकेंट होती हैं. विटामिन ए की कमी होने से आंखों में ड्राइनेस, खुजली और जलन का सामना करना पड़ता है. समय के साथ अगर इस स्थिति को ठीक ना किया जाए तो इससे आंखों का कॉर्निया डैमेज होने लगता है, आंखों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और विजन लॉस की समस्या का सामना करना पड़ता है.

बार-बार इंफेक्शन होना- विटामिन ए व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन और काम में मदद करके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसकी कमी आपके शरीर की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर सकती है, जिससे आपको इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.

बार-बार सर्दी-ज़ुकाम, श्वसन इंफेक्शन, या बीमारियों से उबरने में लगने वाला समय विटामिन ए के लो लेवल का संकेत हो सकता है. इससे बचने के लिए, लिवर, मछली के तेल और फोर्टिफाइड डेयरी उत्पादों जैसे फूड्स का सेवन करें, जो विटामिन ए के बेहतरीन स्रोस हैं.

कमजोर हड्डियां- विटामिन ए, विटामिन डी और कैल्शियम जैसे अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से हड्डियों की डेंसिटी कम हो सकती है, जिससे फ्रैक्चर और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

स्टडीज से पता चला है कि विटामिन ए का कम लेवल हड्डियों के पुनर्निर्माण को बाधित कर सकता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुराने बोन टिशू नए टिशू से बदल जाते हैं. इस असंतुलन के कारण समय के साथ हड्डियां डैमेज हो सकती हैं. विटामिन ए की कमी वाले बच्चों में हड्डियों के विकास में बाधा के कारण विकास रुक सकता है.

इनफर्टिलिटी (बांझपन)- विटामिन ए पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य (reproductive health) के लिए जरूरी है. इसकी कमी प्रजनन हार्मोन (reproductive hormones) के उत्पादन और शुक्राणुओं (sperm) और अंडों की हेल्थ को प्रभावित करके बांझपन का कारण बन सकती है.

महिलाओं में, इससे अनियमित पीरियड्स साइकिल या गर्भधारण में कठिनाई हो सकती है, जबकि पुरुषों में, यह स्पर्म काउंट और गतिशीलता (motility) को कम कर सकता है. गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में विटामिन ए की भी भूमिका होती है. इस अवस्था में इसकी कमी से बर्थ डिफेक्ट या दिक्कतों का खतरा बढ़ सकता है.

