पेशाब में झाग क्यों आता है? कारण जान तुरंत भागेंगे डॉक्टर के पास, किडनी से जुड़ा खास कनेक्शन

Foamy Urine Causes: हममें से कई लोगों ने कभी न कभी अपने पेशाब में झाग देखा होगा. जब पेशाब करते समय बुलबुले या झाग बनते हैं तो इसे झागदार पेशाब कहा जाता है. पेशाब में झाग आने के कई कारण होते हैं, जिसमें कुछ नॉर्मल होते हैं तो कुछ खतरनाक हैं.
झागदार पेशाब का आना अधिकतर नॉर्मल होता है, मगर कभी-कभी ये किडनी की बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, इसलिए इसे आम समझकर अनदेखा करना सही नहीं है. जिन लोगों को डायबिटीज. हाई ब्लडप्रेशर, मोटापा या फैमिली में किडनी की बीमारी हो, उनको खासतौर पर पेशाब पर ध्यान देना चाहिए.
इस आर्टिकल में जानिए झागदार पेशाब के मुख्य कारण और इसे क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
जब पेशाब तेजी से या जोर से आता है तो उसमें हवा के बुलबुले बन सकते हैं, जिससे झाग दिखाई देता है. ये आम तौर पर हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं होता और कुछ ही समय में गायब भी हो जाता है.
जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है. गाढ़े मूत्र में खराब पदार्थ ज्यादा होते हैं, जिससे पेशाब में झाग या बुलबुले बनते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ही सही होता है.
किडनी आमतौर पर प्रोटीन को मूत्र में जाने से रोकता है, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाएं तो प्रोटीन पेशाब में लीक होने लगता है, जिसे प्रोटीनुरिया कहते हैं. जब किडनी ठीक से फिल्टरिंग नहीं कर पाती है तो प्रोटीन मूत्र में निकलने लगता है.
झागदार पेशाब कभी-कभी किडनी की गंभीर समस्याओं जैसे क्रोनिक किडनी रोग, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का संकेत भी होता है. पेशाब में झाग आना किडनी की दिक्कतों का शुरुआती लक्षण हो सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) में पेशाब की बनावट में बदलाव होता है, जिसमें झाग और बुलबुले आना शामिल है. इसके अलावा यूटीआई में पेशाब करते समय जलन, बार-बार पेशाब आने की इच्छा और बदबू भी महसूस हो सकती है.
इन सभी के अलावा कुछ दवाइयां, हाई प्रोटीन डाइट, शौचालय साफ करने वाले केमिकल, या पर्याप्त पानी न पीना भी झागदार पेशाब का कारण हो सकते हैं.