ज्यादा हाइट भी बढ़ा सकती है टेंशन, हो सकती हैं ये 3 तरह की बामारियां, जेनेटिक स्टडी में दावा

लंबे लोगों को देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि काश हम भी जरा लंबे होते. वाकई, शारीरिक तौर पर देखें तो लंबा व्यक्ति बाकियों की तुलना में ज्यादा आकर्षक दिखता है. इतना ही नहीं, अच्छी हाइट के कई फायदे भी हैं. लेकिन, लंबे लोगों को लंबाई की वजह से काफी नुक्सान भी उठाने पड़ते हैं. जैसे लंबे लोगों को नर्व, स्किन या हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

लंबाई और बीमारी से जुड़े अब तक की सबसे बड़ी स्टडी के मुताबिक, कुछ बीमारियों में इंसान का ज्यादा लंबा होना, खतरे की वजह के तौर पर देखा जाता है.

एक वयस्क के रूप में आपकी लंबाई, आपके जीन्स और पर्यावरण जैसे कि आपके सामाजिक-आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है. कोलोराडो यूनिवर्सिटी (University of Colorado) में श्रीधरन राघवन और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी सशस्त्र बलों (US Armed forces) के 323,793 सदस्यों के डेटा का विश्लेषण किया. ये वे लोग थे जिन्होंने जीन, पर्यावरणीय कारकों और बीमारी के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक शोध में हिस्सा लिया था.

टीम ने 3290 ऐसे जीन वेरिएंट्स को देखा जो लंबाई को प्रभावित करते थे और 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रेट्स से जुड़े थे. शोध से पता चला कि आनुवंशिक रूप से लंबी हाइट, आपके एट्रियल फिब्रिलेशन (Atrial fibrillation), दिल की धड़कन (Heart palpitations) और सर्कुलेटरी समस्याओं (Circulatory problems) के जोखिम को बढ़ाती है. इतना ही नहीं, लंबाई से जुड़े जीन्स से, व्यक्ति में नर्व डैमेज, त्वचा और हड्डियों के संक्रमण का खतरा बढ़ता है.

Taller people may have a higher genetic risk of a variety of diseases, according to researchers who looked at how “genetically predicted height” is linked to increased risk of circulatory problems, nerve damage and other conditions https://t.co/1gYpPf576A