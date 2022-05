प्रशांत महासागर की गहराइयों में मिली पीले रंग की सड़क, जिसने भी देखा हैरान रह गया!

हवाई आइलैंड (Hawaiian Islands) के ठीक उत्तर में, गहरे समुद्री अभियान में, वैज्ञानिकों को ईंटों से बनी पीले रंग की एक सड़क दिखाई दी. इस अनोखे नजारे को देखकर शोधकर्ताओं को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. लेकिन ये सड़क असल में सड़क नहीं, बल्कि प्राचीन झील थी जो सूखी गई थी.

इस हैरान कर देने वाले दृश्य को एक्सप्लोरेशन वेसल नॉटिलस (exploration vessel Nautilus) द्वारा देखा गया था. यह वर्तमान में Papahānaumokuākea Marine National Monument (PMNM) में लिलिसुओकलानी रिज (Liliʻuokalani ridge) का सर्वेक्षण कर रहा है.

PMNM दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संरक्षण क्षेत्रों में से एक है. ये इतना बड़ा है कि अगर अमेरिका के सभी नेशनल पार्क को एक साथ रख दिया जाए, तो भी ये उससे बड़ा होगा. लेकिन अभी तक इसके समुद्री तल के केवल 3 प्रतिशत हिस्से को ही खोजा जा सका है.

ओशियन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (Ocean Exploration Trust) के शोधकर्ता हर दिन, यहां की लाइव फुटेज देते हैं. हाल ही में, YouTube पर उन्होंने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें उस क्षण को कैप्चर किया गया था, जब शोधकर्ता गहरे समुद्री वाहन में समुद्र की खोज कर रहे थे और उन्हें पीली सड़क दिखाई दी. शोधकर्ता इस नजारे को देखकर हैरान रह गए. किसी ने कहा कि यह अटलांटिस का रास्ता है,तो किसी ने इसे ईंट की पीली सड़क कहा.

समुद्र के हजारों किलोमीटर नीचे स्थित होने के बावजूद, शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई यह झील आश्चर्यजनक रूप से सूखी हुई दिखाई देती है. टीम ने कहा कि जमीन किसी बेक्ड क्रस्ट (baked crust) की तरह दिखती है, जिसे छीला जा सकता है.

तस्वीर में जो ईंटे दिख रही हैं वे, असल में यह ईंटें नहीं हैं, बल्कि एक हिस्से पर चट्टान इस तरह से टूटी है जिससे वह आश्चर्यजनक रूप से ईंटों की तरह दिख रही है. पहली नज़र में, यह नजारा किसी अद्भुत दुनिया की तरफ जाने का रास्ता दिखाई देता है.

Scientists Follow a 'Yellow Brick Road' in a Never-Before-Seen Spot of The Pacific Ocean https://t.co/awb7ZRyJpu