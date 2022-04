सेक्स के बाद यह मकड़ी अपने पार्टनर को ही खा जाती है, अब मकड़ों ने खुद को बचाना सीख लिया है

सेक्स की प्रक्रिया को बेशक सुखद माना जाता हो, लेकिन कुछ जानवरों के लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, फिलोपोनेला प्रोमिनेंस (Philoponella prominens) प्रजाति की मकड़ी, सेक्स के बाद अपने पार्टनर को ही मारकर खा जाती है.



लेकिन कहते हैं 'जहां चाह, वहां राह'. जीने की चाह ने इन मकड़ों (male spider) को बुद्धिमान बना दिया है. अब ये मेल स्पाइडर सेक्स के बाद, तेजी से बाहर आ जाते हैं और मकड़ी का खाना बनने से बच जाते हैं. इनके तेजी से बाहर आने की इस घटना को वैज्ञानिक post-coital catapult कहते हैं.

करंट बायोलॉजी (Current Biology) में हाल ही में एक पेपर पब्लिश किया गया है, जिसमें बाहर आने की इस अनोखी क्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है. खुद को सुरक्षित करने के लिए मेल स्पाइडर अपने पहले जोड़ीदार पैरों का इस्तेमल खुद को अपने साथी से दूर कूदने के लिए करते हैं. मकड़ी को चकमा देते हुए, ये मेल स्पाइडर 88 सेंटीमीटर प्रति सेकंड (34.6 इंच प्रति सेकंड) की गति से खुद को उनसे दूर कर लेते हैं.

Who says romance is dead?



