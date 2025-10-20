Kidney Health: देर तक यूरिन रोकना खतरनाक, ये 5 आदतें कर सकती हैं आपकी किडनी डैमेज

रोजमर्रा की लाइफ में हम ऐसे कई फूड्स खाते हैं और ऐसी कई चीजें करते हैं जिनका असर हमारे शरीर और उसके अंगों पर पड़ता है. खासतौर पर सुबह की आदतें हमारे लिवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी प्रभावित करती हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसी आदतें बता रहे हैं जो आपकी किडनी को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती हैं. आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं और कैसे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, ये छोटी-छोटी चीजें भी काफी मायने रखती हैं.

अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ बेहद मामूली दिखने वाली आदतें आपकी किडनी पर बहुत बड़ा असर डालती हैं. चेन्नई के ट्रांसप्लांट और रोबोटिक यूरोलॉजिस्ट डॉ. वेंकट सुब्रमण्यम ने 17 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसी पांच सामान्य सुबह की आदतें बताई हैं जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

1. सुबह पानी न पीना

डॉ. वेंकट कहते हैं, रात भर के फास्ट के बाद आपका शरीर और किडनी डिहाइड्रेट हो जाती है और उन्हें पानी की जरूरत होती है. कॉफी या चाय पीने के बजाय अपने दिन की शुरुआत कम से कम एक गिलास पानी से करनी चाहिए.

2. सुबह पेट खाली न करना

रात भर यूरिन रोके रखने की वजह से आपका ब्लैडर पहले से ही फैला हुआ होता है और खाली होने का इंतजार कर रहा होता है. इसलिए सुबह या दिन में यूरिन को ज्यादा देर तक न रोकें.

3. खाली पेट पेन किलर लेना

अगर पेन किलर का सेवन समझदारी से न किया जाए तो ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और खाली पेट लेने पर इसे डैमेज होने का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करें और इन्हें भोजन या पानी के साथ लें.

4. व्यायाम के बाद पानी न पीना

सुबह व्यायाम करना दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है लेकिन कसरत के बाद भी पानी पीना उतना ही जरूरी है. पानी आपकी किडनी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से जुड़े स्ट्रेस को रोकता है.

5. नाश्ता न करना

डॉक्टर वेंकट कहते हैं, 'मैं निजी तौर पर अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन से भरपूर हेल्दी ब्रेकफास्ट से करने की सलाह देता हूं. नाश्ता न करने से अक्सर ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ खाने की लालसा और आदत पड़ जाती है, जिससे शरीर में एक्स्ट्रा सोडियम जाता है और वो आपकी किडनी पर दबाव डाल सकता है.'

इन आसान सुझावों का पालन करने से आपको आपकी किडनी की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी और साथ ही आपकी सुबह हेल्दी और एनर्जेटिक बनी रहेगी.

