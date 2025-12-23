महंगे सप्लीमेंट्स भूल जाइए! दिमाग और याददाश्त के लिए मूंगफली बन सकती है नई ‘मैजिक पिल’

अक्सर जब बात दिमाग को तेज रखने या याददाश्त मजबूत करने की होती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में महंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स और ब्रेन टॉनिक का ख्याल आता है. टीवी और सोशल मीडिया पर ऐसे प्रोडक्ट्स की भरमार है, जो दिमाग को तेज करने के बड़े-बड़े दावे करते हैं. लेकिन अब एक नई रिसर्च ने इस सोच को बदलने की वजह दे दी है.

इस रिसर्च के मुताबिक, दिमाग की सेहत के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट की नहीं, बल्कि रोज की डाइट में शामिल एक बेहद साधारण चीज काफी हो सकती है. रिसर्च बताती है कि रोज थोड़ी-सी मूंगफली खाने से दिमाग तक खून का बहाव बेहतर हो सकता है, जिससे याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता को सपोर्ट मिलता है. यानी आपकी रसोई में रखी आम सी मूंगफली ही दिमाग को मजबूत रखने में मदद कर सकती है.



स्टडी में क्या सामने आया?

नीदरलैंड्स की मास्ट्रिख्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की इस स्टडी में 60 से 75 साल के 31 हेल्दी लोगों को शामिल किया गया. 16 हफ्तों तक चली इस रिसर्च के दौरान लोगों को रोज दो बार छिलके वाली भुनी मूंगफली खाने को दी गई. इसमें पाया गया कि मूंगफली खाने से दिमाग में खून का बहाव बेहतर हुआ. कुल मिलाकर दिमाग में ब्लड फ्लो करीब 3.6 फीसदी बढ़ा. वहीं ग्रे मैटर, जो याददाश्त और सोचने-समझने में अहम भूमिका निभाता है, उसमें ब्लड फ्लो लगभग 4.5 फीसदी तक बढ़ गया.

याददाश्त और सोचने की ताकत पर असर

स्टडी के दौरान MRI स्कैन और मेमोरी टेस्ट भी किए गए. नतीजों में दिखा कि जिन लोगों ने मूंगफली खाई, उनकी याददाश्त में हल्का सुधार हुआ. वे पहले के मुकाबले ज्यादा शब्दों को पहचान पा रहे थे. खास बात यह रही कि दिमाग के कुछ हिस्सों में ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ा. फैसले लेने और ध्यान केंद्रित करने वाला फ्रंटल लोब करीब 6.6 फीसदी बेहतर हुआ, जबकि याददाश्त से जुड़े टेम्पोरल लोब में 4.9 फीसदी तक सुधार देखा गया.

दिमाग के लिए क्यों फायदेमंद है मूंगफली?

मूंगफली में प्रोटीन, गुड फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल और एल-आर्जिनिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं. एल-आर्जिनिन खून की नलियों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है.

रिसर्च में छिलके वाली भुनी मूंगफली इसलिए चुनी गई क्योंकि उसके छिलके में ज्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छे माने जाते हैं.

ब्लड प्रेशर भी हुआ कंट्रोल

इस स्टडी में एक और अच्छी बात सामने आई. मूंगफली खाने वाले लोगों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर करीब 5 mmHg तक कम हुआ. डॉक्टर्स का कहना है कि दिल की सेहत और दिमाग की सेहत आपस में जुड़ी हुई हैं. जब दिल स्वस्थ रहता है, तो दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स ने इस रिसर्च को उम्मीद जगाने वाली बताया है, लेकिन साथ ही कहा कि इसे और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है. कुछ डॉक्टरों का मानना है कि यह स्टडी दिखाती है कि सही खान-पान दिमाग की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकता है.

हालांकि जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है, वे बेरीज या डार्क चॉकलेट जैसे दूसरे पॉलीफेनॉल-युक्त फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

सस्ता, आसान और असरदार ऑप्शन

रिसर्चर्स कहते हैं कि मूंगफली कोई जादुई इलाज नहीं है. लेकिन ये दिमाग की सेहत को सपोर्ट करने का एक आसान और सस्ता तरीका जरूर हो सकता है. महंगे ब्रेन-बूस्टर सप्लीमेंट्स लेने से पहले अगली बार अपनी डाइट में थोड़ी-सी भुनी मूंगफली जरूर शामिल करें. हो सकता है, आपकी याददाश्त को वही फायदा मिल जाए जिसकी तलाश आप दवाओं की बोतल में कर रहे थे.

