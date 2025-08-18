भारत में युवाओं में क्यों बढ़ रहा सिर और गले का कैंसर? डॉक्टर ने बताए कॉमन कारण-बचाव के तरीके

Head and Neck Cancer: दुनियाभर में कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसे काफी सारे अभियान भी चलाए जाते हैं. ताकि इस जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके. भारत में भी लगातार कैंसर के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और बुजुर्गों से लेकर युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है. ॉग्लोबोकैन 2020 के अनुसार, भारत में कैंसर के नए मामले साल 2040 तक 21 लाख पहुंचने का अनुमान है. भारत में खासतौर पर युवाओं में गले और सिर के कैंसर के केस में बढ़ोतरी देखी गई है. कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और हेड एंड नेक कैंसर भारत में पाए जाने वाले आम कैंसरों में से एक है, आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और इसके लक्षण और कारण के बारे में जानते हैं.

सिर और गले का कैंसर

सिर और गले के कैंसर (Head and Neck Cancer) से काफी लोग अनजान भी है और इसके बारे में लोग कम जागरूक है. सिर और गर्दन के कैंसर के कई प्रकार होते हैं, शरीर के ऊपर वाले हिस्से में जैसे-मुंह, गला, नाक, जबड़ा, थाइरॉयड ग्रंथि, स्वरयंत्र (larynx) और फैरिंक्स में होने वाला कैंसर इसके अंदर आते हैं.

सिर और गले का कैंसर होने का कारण

भारत में दिन प्रतिदिन यंग एज ग्रुप के लोगों को गले और सिर का कैंसर हो रहा है, जिसकी वजह तंबाकू, गुटखा, शराब और खराब लाइफस्टाइल को माना जाता है. यही कारण है कि भारत में मुंह और गले के कैंसर 'सिर और गले के कैंसर' के सबसे ज्यादा होने वाले प्रकार हैं.

तंबाकू और गुटखा चबाना या पीना

ज्यादा शराब का सेवन

HPV वायरस संक्रमण

खराब ओरल हाइजीन

लंबे समय तक तेज धूप में रहना

प्रदूषण और केमिकल एक्सपोजर

जला हुआ खाना खाने से

सिर और गले के कैंसर के लक्षण

हर कैंसर के अलग लक्षण होते हैं और सिर और गले का कैंसर शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है. इसलिए अपर बॉडी पार्ट में इसके लक्षण दिखाई देते हैं. जैसे- जैसे मुंह के अंदर और जीभ पर चोट जो लंबे समय तक न भरे, गले में गांठ या सूजन होना, आवाज में बदलाव या गले का बैठ जाना. खाना खाते समय निगलने में दर्द होना. कान में भी लगातार तकलीफ होना, इसके अलावा बिना डाइटिंग के ही वजन घटने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है.



युवाओं में क्यों बढ़ रहा है सिर और गले का कैंसर?

कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कम उम्र के लोगों में सिर और गले के कैंसर का खतरा ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल के बच्चों की खराब लाइफस्टाइल है. खाने-पीने की गंदी आदतों से लेकर बेवक्त और बाहर का जंक फूड खाने समेत कम उम्र में स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है.आइए जानते हैं कि युवाओं की किन आदतों की वजह से उनमें सिर और गले के कैंसर के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं.

तंबाकू और शराब की लत

कैंसर की मुख्य वजह तंबाकू और शराब होती है और सिर और गले के कैंसर में तो सबसे बड़ी वजह ही है. भारत में तंबाकू का सेवन स्मोकिंग, गुटखा और पान चबाने सहित कई तरह से किया जाता है. खासतौर पर कम उम्र के लोग इसका सेवन कर रहे हैं, मेल ही नहीं बल्कि फीमेल्स में भी स्मोकिंग का चलन पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो गया है. इसी वजह से जवान महिलाओं और पुरुषों में गले के कैंसर का खतरा स्मोकिंग की वजह से कई गुना बढ़ जाता है.

वेपिंग और ई-सिगरेट

स्मोकिंग के बजाय यंग एज के लोगों में वापिंग (Vaping)का इस्तेमाल बढ़ गया है. बता दें कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग ई-सिगरेट या वेप डिवाइस के जरिए निकोटिन या केमिकल को भाप के जरिए लेते हैं. सिगरेट के जरिए इसे भले ही कम हानिकारक बताया गया है. मगर उसके बावजूद इसके जरिए बॉडी में ऐसे केमिकल जाते हैं जो लंग्स और ब्रेन को हार्म कर रहे हैं.

HPV से जुड़ा गले का कैंसर

भारत में एचपीवी से जुड़े गले के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ा खतरा है. ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी), यौन संचारित वायरस (Sexually Transmitted Viruses)है. HPV ओरल सेक्स के जरिए फैल सकता है और इस तरह का कैंसर आमतौर पर गले और जीभ के पीछे या टॉन्सिल में होता है.

माउथ हाइजीन की अनदेखी

यौन संचारित वायरस के अलावा माउथ हाइजीन की वजह से सिर और गले के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. मुंह की सफाई में लापरवाही और दांतों की बीमारियों को नजरअंदाज करना, कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, खासकर जब स्मोकिंग और शराब का सेवन करते हो.

पोल्यूशन और केमिकल एक्सपोजर

ग्रामीण इलाकों की जगह शहरों में वायु प्रदूषण, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और धुएं के लंबे संपर्क में रहने की वजह से भी गले व नाक से जुड़े कैंसर का खतरा बढ़ रहा है.

कैसे करें बचाव?

शराब और तंबाकू के इस्तेमाल को रोककर सिर और गले के कैंसर के असर को पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता है. लेकिन स्मोकिंग और शराब के सेवन को बंद करके इसके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है. सिर और गले के कैंसर से बचाव के लिए आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है.

तंबाकू-गुटखा और शराब से दूर रहें

दांतों और मुंह की जांच कराएं

ओरल हाइजीन का ध्यान रखें

HPV वैक्सीन लगवाएं

हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को अपनाएं

