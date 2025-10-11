Sabja seeds health benefits: हार्वर्ड डॉक्टर ने बताए सब्जा सीड्स के 5 बड़े फायदे, वजन होगा कम और हार्ट भी रहेगा हेल्दी

तुलसी के बीज जिन्हें सब्जा या बेसिल सीड्स के नाम से भी जाना जाता है दिखने में छोटे जरूर होते हैं लेकिन इनके फायदे बड़े होते हैं. इनमें फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये बीज न सिर्फ डाइजेशन और वजन कंट्रोल करने में मदद करते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने, ब्लड शुगर को स्टेबल रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी फायदेमंद हैं.

AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर सब्जा सीड्स खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है. डॉ. सेठी कहते हैं कि सब्जा सीड्स सिर्फ ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं. तो चलिए जानते हैं सब्जा सीड्स से होने वाले फायदे के बारे में.

डाइजेशन बेहतर होता है

सब्जा सीड्स डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं. पानी में भिगोने पर ये जेल जैसी परत बना लेते हैं जो पेट साफ रखती है और कब्ज दूर करती है. इनमें मौजूद फाइबर गट हेल्थ को बेहतर करता है और गुड बैक्टीरिया को पोषण देता है. डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, इन्हें भिगोकर खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रहती हैं.

ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

सब्जा सीड्स में सॉल्युबल फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखता है और खाने के बाद शुगर स्पाइक को रोकता है. साथ ही यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में भी मदद करता है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है.

हड्डियों को बनाते हैं मजबूत

सब्जा सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं.

वजन घटाने में मददगार

सब्जा सीड्स वजन घटाने में काफी मदद करते हैं. इन्हें खाने के बाद ये पेट में फूल जाते हैं जिससे पेट भरा-भरा महसूस होता है और आप ओवरईटिंग से बचते हैं. इनमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें खाने के बाद वजन बढ़ने का डर नहीं रहता.

इम्यूनिटी बढ़ाने और सूजन कम करने में मददगार

सब्जा सीड्स में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं.

सब्जा सीड्स खाने का सही तरीका

डॉ. सौरभ सेठी का कहना है किसब्जा सीड्स को हमेशा भिगोकर ही खाने चाहिए. सूखे बीज सीधे खाने से पेट फूलने या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. इन्हें कम से कम 30 मिनट पानी में भिगोकर जूस, नारियल पानी, दूध या दही में मिलाकर ले सकते हैं.

