scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ginger Health Benefits: 60 दिनों तक रोजाना अदरक खाने से क्या होता है? डाइटिशियन ने बताया

Ginger Health Benefits: KIMS हॉस्पिटल, ठाणे की चीफ डाइटिशियन डॉ. अमरीन शेख ने रोजाना अदरक खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है. उनके अनुसार, रोजाना अदरक खाने से स्वास से जुड़ी बीमारियां दूर रहती हैं, डाइजेशन बेहतर होता है और सर्दी-खांसी से राहत मिलती है.

Advertisement
X
रोजाना अदरक खाने से होने वाले फायदे (Photo- Pixabay)
रोजाना अदरक खाने से होने वाले फायदे (Photo- Pixabay)

भारतीय रसोई में ऐसे कई मसाले हैं जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत का भी ख्याल रखते हैं. अदरक भी उन्हीं में से एक है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो गले, डाइजेशन और सांस से जुड़ी कई समस्याओं में राहत देने में मदद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रोजाना लंबे समय तक अदरक चबाया जाए तो इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है? आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोज 60 दिनों तक अदरक का एक टुकड़ा चबाने से क्या फायदे होते हैं और किन लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए.

KIMS हॉस्पिटल, ठाणे की चीफ डाइटिशियन डॉ. अमरीन शेख का कहना है कि रोजाना 60 दिनों तक अदरक का एक टुकड़ा चबाने से गले की जलन कम होती है, सांस की नलियां रिलैक्स होती हैं, डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

फेफड़ों के लिए बेहद फायदेमंद है अदरक
डॉ. शेख बताती हैं कि अदरक कोई दवा नहीं है जो फेफड़ों को तुरंत खोल दे लेकिन यह धीरे-धीरे असर करता है. यह गले की जकड़न कम करता है, ठंड या प्रदूषण से होने वाली हल्की सांस की परेशानी में राहत देता है और बलगम को ढीला करने में मदद करता है, जिससे उसे बाहर निकालना आसान होता है. हालांकि अस्थमा या COPD जैसी गंभीर बीमारियों में अदरक सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, इलाज का ऑप्शन नहीं हो सकता.

सम्बंधित ख़बरें

benefits of skip wheat roti
रकुल ने 10 साल से नहीं खाई रोटी... जानें गेहूं ना खाने से शरीर पर क्या होगा
try this bath hacks in winters
सर्दियों में नहाते वक्त नहीं डराएगा ठंडा पानी, बाथरूम बनेगा विंटर प्रूफ
signs of liver damage on face
आंखों में सूजन हो सकती है लिवर खराब होने का संकेत, अनदेखी होगी खतरनाक
belly fat tips
मोटे पेट से चाहिए मुक्ति तो खाना शुरू करें ये सीड्स, तेजी से जलेगी चर्बी
Ney Year Weight loss Resolutions
शरीर फूलकर हो गया गुब्बारा, नए साल में अपनाएं ये आदतें, फिर देखें कमाल

क्या रोज अदरक चबाने से नुकसान हो सकता है?
ज्यादातर लोगों के लिए रोज थोड़ा अदरक खाना सेफ होता है लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से मुंह में जलन, एसिडिटी या गैस की परेशानी हो सकती है. अदरक खून को थोड़ा पतला भी कर सकता है. इसलिए जो लोग ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं या जिन्हें एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्राइटिस की समस्या है, उन्हें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Advertisement

रोजाना कितना अदरक खाना चाहिए?
डॉ. शेख के अनुसार, अंगूठे के बराबर एक छोटा टुकड़ा या 2-3 पतले स्लाइस काफी हैं. वहीं, अगर अदरक चबाने से सीने में जलन हो तो इसकी मात्रा कम करें या कच्चा चबाने के बजाय इसे गुनगुने पानी में डालकर पिएं.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement