Health and Fitess Tips: जीवन भर हेल्दी रहने के लिए अपनाएं ये सरल नियम, बीमारियां नहीं फटकेंगी पास

Health and Fitess Tips: अगर आप भी जीवन भर सेहतमंद रहना चाहते हैं और बुढ़ापा बिना बीमारियों के गुजारना चाहते हैं तो आज ही अपनी लाइफ में कुछ बदलाव कर लें. ये चेंज आपको बुढ़ापे तक फिट रहने में मदद करेंगे.

हेल्दी रहने के सरल नियम (Photo: AI generated)
दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो कभी बीमार ना पड़े, हमेशा स्वस्थ रहे और बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहे. हालांकि इसके लिए आपको अपने खानपान और आदतों को हेल्दी रखने की जरूरत होती है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सेहतमंद रहने के लिए हमेशा सख्त डाइट या बहुत एक्सरसाइज ही करनी होगी बल्कि वास्तव में आप सिंपल आदतों को अपनाकर भी अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं. यहां हम आपको स्वस्थ रहने और बीमारियों को दूर रखने के लिए कुछ आसान नियम बता रहे हैं.

1. बैलेंस और हेल्दी खानपान है जरूरी
आपका खानपान आपके स्वास्थ्य की आधारशिला है. इसलिए शुद्ध, संतुलित और बिना प्रॉसेस्ड फूड्स खाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं. रोजाना अलग-अलग प्रकार के 5 फलों और सब्जियों वाला बड़ा बाउल खाएं. ये विटामिन्स, खनिज और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान होने और बीमारियों से बचाते हैं.

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की बजाय साबुत गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस और ओट्स जैसे साबुत अनाज के विकल्प चुनें. ये फाइबर से भरपूर होते हैं जो आपके पाचन को तेज करते हैं, वजन नियंत्रित रखने में मदद करते हैं और हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं.

2-चीनी और नमक का सेवन सीमित करें 

आपको स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट से एक्स्ट्रा रिफाइंड शुगर ( चीनी जो सोडा, मिठाइयों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाई जाती है) और ज्यादा नमक को हटाना है. इन दोनों का अधिक सेवन टाइप 2 डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी क्रॉनिक बीमारियों का एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है.

3-हाइड्रेटेड रह है बेहद जरूरी

दिन भर खूब पानी पिएं. पानी शरीर के हर काम के लिए जरूरी होता है. ये पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में मदद करता है.

4. रोजाना व्यायाम करें
शारीरिक निष्क्रियता यानी फिजिकली एक्टिव ना रहना उन रिस्क फैक्टर में से एक है जिनसे आसानी से बचा जा सकता है. इसके लिए आपको जिम में जाने की भी जरूरत नहीं है. बस हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, योग और तैराकी को को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें.

5- कंसिस्टेंसी है जरूरी 

पूरे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मीडियम इंटेसिटी स्पीड वाली एक्सरसाइज (जैसे तेज कदमों में चलना, तैरना या साइकिल चलाना) या 75 मिनट रोज एक्सरसाइज करने की कोशिश करें. अगर आपके पास समय की कमी है तो आप अपनी कसरत को दिन भर में 10-10 मिनट के छोटे सेशन्स में बांट लें.

