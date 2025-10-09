Signs of Liver Damage: पेशाब के रंग में चेंज लिवर खराब होने का संकेत, तुरंत भागें अस्पताल

लिवर हमारे शरीर के अहम अंगों में एक है. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह बॉडी के लिए 500 से ज्यादा काम करता है. यह पाचन में मदद करने, प्रोटीन बनाने, खून को साफ करने, हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज करने समेत कई काम करता है. जब यह ठीक से काम नहीं कर पाता है तो शरीर में कई दिक्कतें दिखना शुरू हो जाती हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बता रहे हैं जो लिवर की खराबी का इशारा करते हैं.

1- यूरीन का रंग बदलना खतरनाक

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट क्लीवलैंड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लिवर में खराबी का संकेत आपकी यूरीन यानी पेशाब में भी नजर आता है. अगर पेशाब का रंग लगातार डार्क कलर का नजर आए तो आपको तुरंत लिवर का टेस्ट कराना चाहिए.

ऐसा लिवर में वेस्ट मटीरियल बिलीरुबिन के कारण होता है. इसे लिवर प्रॉसेस करता है लेकिन डैमेज होने की कंडीशन में बिलीरुबिन खून में जमा होने लगता है जिससे यूरीन का रंग डार्क या कोला रंग का नजर आने लगता है.

2- स्टूल के रंग में भी बदलाव होगा हानिकारक

इसके अलावा स्टूल (मल) का कलर लाइट दिख रहा है तो भी आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह पित्त की कमी या लिवर से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है. लिवर पित्त का उत्पादन करता है जो स्टूल को उसका भूरा रंग देता है. अगर लिवर ठीक से पित्त का उत्पादन नहीं करता है या उसके फ्लो में दिक्कत होती है तो मल हल्का, पीला या मिट्टी के रंग का हो सकता है.

3- लगातार होने वाली खुजली से रहें सर्क

अगर आपकी स्किन में खुजली हो रही है लेकिन कोई दाने नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका लिवर डैमेज हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि लिवर जब ठीक से काम नहीं करता तो बाइल सॉल्ट खून में जमा हो जाते हैं जो स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और इरिटेशन करते हैं. हाथ, पैर या हथेलियों में लगातार होने वाली खुजली लिवर की बीमारी का संकेत हो सकती है. इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

