Best Seeds For Gut Health: पेट की हर समस्या का रामबाण इलाज हैं ये बीज, रोजाना खाने से कब्ज-ब्लोटिंग होगी दूर

Best Seeds For Gut Health: आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास टाइम की कमी है, जिसकी वजह से कुछ लोग पैकेज्ड फूड्स पर निर्भर रहते हैं. वहीं कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनके हाथ में आता है उसे बिना सोचे समझे खा लेते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को इन दिनों पेट की दिक्कतें बहुत परेशान करती हैं. कभी पेट फूल जाता है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी अपच की शिकायत रहती है. ऐसे में मनपसंद खाना खाने का मजा भी खत्म हो जाता है. पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए लोग महंगे सप्लीमेंट्स या दवाइयों पर भरोसा करते हैं, लेकिन असल में इसका इलाज आपकी किचन में ही छिपा होता है.

जी हां, आप रोजाना सिर्फ 5 तरह के बीज खाकर अपने पेट को हेल्दी रख सकते हैं. इन्हें खाने से डाइजेशन सही रहता है और शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलती है. आइए जानते हैं कौन से हैं ये बीज और ये कैसे आपके पेट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

1. सौंफ: सौंफ पेट की मसल्स को रिलैक्स करती है और सूजन या ऐंठन को कम करती है. कई लोग खाने के बाद सौंफ चबाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन को दुरुस्त रखती है और खाने के बाद भारीपन कम करती है. सौंफ को आप डायरेक्ट चबा सकते हैं या सौंफ की चाय बनाकर पी सकते हैं.

2. तिल: तिल बेशक दिखने में छोटे होते हों, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. छोटे-छोटे दिखने वाले ये तील फाइबर से भरे होते हैं, जो कब्ज को रोकने और पाचन में मदद करते हैं. इसके साथ ही ये आपकी आंत में मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार कैल्शियम और जिंक भी देते हैं. आप इन्हें सलाद, पराठे या स्मूदी में डालकर या फिर सीधा चबाकर खा सकते हैं.

3. कद्दू के बीज: कद्दू के बीज फाइबर, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये आपकी आंत को हेल्दी रखते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही, इनमें ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम होते हैं, जो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, यानी आपकी नींद भी बेहतर होती है. आप इन्हें हल्का भूनकर नाश्ते में, सलाद या स्मूदी में डालकर खा सकते हैं.

4. अलसी के बीज: अलसी के बीज पेट को साफ रखने और पाचन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं. ये आंत की सूजन को कम करते हैं और हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करते हैं. पानी में भिगोकर या स्मूदी में डालकर आप इन्हें खा सकते हैं. बता दें, इन्हें रोजाना सुबह खाली पेट लेना फायदेमंद होता है.

5. चिया सीड्स: चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं. ये बोवल मूवमेंट को सुधारते हैं और हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. इसके साथ ही ये लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखने में मदद करते हैं. इन्हें हमेशा भिगोकर खाना अच्छा होता है.

