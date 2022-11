24 साल की उम्र में एक्ट्रेस की मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट से मौत, जानें क्या होते हैं लक्षण

Bengali actress Aindrila Sharma death: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा की रविवार को कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से मौत हो गई है. एंड्रिला की उम्र मात्र 24 साल थी. बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को एंड्रिला को मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आए जिसके बाद उन्हें सीपीआर भी दिया गया लेकिन इसके बाद उन्हें देर रात एक और कार्डियक अरेस्ट आया जिसके कारण उनकी जान चली गई.

जानकारी के मुताबिक, एंड्रिला को 1 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक आया था जिसके चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था. वह कई दिनों से वेंटिलेटर पर थीं. एंड्रिला शर्मा कैंसर सर्वाइवर भी थी. उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को दो बार मात दी थी.

आज के समय में कम उम्र में ही कार्डियक अरेस्ट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. कई बार लोग कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों को आम समझकर इग्नोर कर देते हैं जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है. तो आइए जानते है कार्डियक अरेस्ट क्या है? इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचे रहने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं?



क्या होता है कार्डियक अरेस्ट? (What is cardiac arrest)

कार्डियक अरेस्ट एक जानलेवा स्थिति है जिसमें हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है. यदि हार्ट काम करना बंद कर देता है तो वह खून को पंप नहीं कर पाता और कुछ ही समय में पूरे शरीर पर असर दिखने लगता है.

आपातकालीन स्थिति में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) और डिफिब्रिलेशन से कार्डियक अरेस्ट में कुछ मदद मिल सकती है. सीपीआर आपके फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखता है. अगर समय पर सीपीआर और डिफाइब्रिलेटर मिल जाता है तो कार्डियक अरेस्ट से जान बचाई जा सकती है.

कार्डियक अरेस्ट के लक्षण (Symptoms of cardiac arrest)

कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर में दिखाई देते हैं ये लक्षण-

- बेहोशी

- हार्ट रेट तेज होना

- सीने में दर्द

- चक्कर आना

- सांस लेने में कठिनाई

- उल्टी होना

- पेट और सीने में साथ में दर्द होना



अचानक से क्यों आता है कार्डियक अरेस्ट? (Why does cardiac arrest come suddenly?)

कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग होता है. हार्ट अटैक में दिल के एक हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है. हार्ट अटैक कभी-कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी को ट्रिगर कर सकता है जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है.

कार्डियक अरेस्ट आने पर सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और बेहोशी आती है. ऐसा दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से होचा है. इसकी वजह से हृदय की पंपिंग क्रिया बाधित होती है और शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाता है.



किन लोगों को होता है कार्डियक अरेस्ट का सबसे ज्यादा खतरा? (Who is most at risk of cardiac arrest)

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आमतौर पर इस तरह की घटनाएं 35-40 की उम्र में भी देखने को मिलती है. लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी इस बीमारी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में कार्डियक अरेस्ट के लिए ये कारण होते हैं जिम्मेदार-

1. स्मोकिंग

2.बैड कोलेस्ट्रॉल

3. हाई ब्लड प्रेशर

4. मधुमेह

5. मानसिक और सामाजिक तनाव

6. वर्क आउट नहीं करना

7. ओबेसिटी यानी मोटापा

8. सब्जियां और फल काफी कम खाना

9. शराब का सेवन अधिक मात्रा में करना