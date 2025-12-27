scorecardresearch
 
Home Remedies for Back Pain: कमर में रहता है दर्द! अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का यह देसी नुस्खा, तुरंत मिलेगा आराम

Home Remedies for Back Pain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कमर दर्द एक आम समस्या बन गई है. जिसके कारण रोजाना के काम करने में भी परेशानी होती है. अगर आप भी इस दर्द से परेशान हैं तो हम आपके लिए आचार्य बालकृष्ण के बताए देसी नुस्खा लेकर आए हैं जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं.

कमर दर्द से राहत के लिए अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का यह टिप्स (Photo- Pixabay & Instagram@/Acharya Balkrishna)
आज के दौर में कमर दर्द एक आम समस्या बन गई है. घंटों एक ही पॉजिशन में बैठकर काम करना, फिजिकल एक्टिविटी न करना, गलत पोस्चर में बैठना और विटामिन D जैसे पोषक तत्वों की कमी इसकी मुख्य वजह हैं. कई बार यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रोजाना का काम करना भी मुश्किल हो जाता है. इससे राहत पाने के लिए कई लोग पेन किलर का सहारा लेते हैं. लेकिन इस तरह की दवाएं आगे जा कर शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

हमारे आयुर्वेद में कमर दर्द को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं. आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कमर दर्द को दूर करने का आसान और असरदार तरीका बताया है. आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि जब भी कमर दर्द हो तो एक बर्तन में पानी गर्म कर लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें. पानी को इतना ही गर्म रखें कि तौलिया डुबोकर आसानी से निचोड़ा जा सके और त्वचा पर लगाने पर बहुत ज्यादा गर्म न लगे. अब उल्टा या पेट के बल लेट जाएं और तौलिये से जहां कमर में दर्द है वहां सिकाई करें. कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलेगा.

यह क्यों फायदेमंद है?

गर्म पानी और नमक में डाला गया तौलिया कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, खिंचाव को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है. इससे बहुत हद तक दर्द से राहत मिलती है और जकड़न (Stiffness) भी कम होती है. जिन लोगों को हल्का-फुलका कमर दर्द या लंबे समय तक बैठने के कारण कमर में जकड़न महसूस होती है, उनके लिए यह नुस्खा काफी असरदार है.

इसके अलावा हमेशा सही पोस्चर में बैठे, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने ऑफिस चेयर और डेस्क को सही से सेट करें, खान-पान का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर जॉक्टर की सलाह पर विटामिन D सप्लीमेंट लें. अगर इन सबके बावजूद कमर दर्द लगातार बना रहता है तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

---- समाप्त ----
