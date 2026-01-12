scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: स्टार्मर को पब से बाहर निकाले जाने का वीडियो 2021 का है, उस वक्त वो नहीं थे ब्रिटिश PM

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर का पब से निकाले जाने का वायरल वीडियो हालिया नहीं है. उस समय स्टार्मर प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि लेबर पार्टी के नेता थे. बाथ शहर में लॉकडाउन नीति को लेकर हुई बहस के दौरान पब मालिक ने उन्हें बाहर जाने को कहा था.

दावा
ये वीडियो ब्रिटेन का है जहां अपने ही पीएम किएर स्टार्मर से नाराज व्यक्ति ने उन्हें पब से बाहर निकाल दिया.
सच्चाई
ये वीडियो 2021 का है. उस वक्त ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन थे, स्टार्मर नहीं.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर का एक वीडियो  सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति स्टार्मर से बहस करता और उन्हें खरी-खोटी सुनाता दिख रहा है. वीडियो में आगे वो व्यक्ति गुस्से में चिल्लाते हुए स्टार्मर से कहता है - “इस आदमी को मेरे पब में आने की अनुमति नहीं है. मेरे पब से बाहर निकलो.”

अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे हाल-फिलहाल का वीडियो बताकर दावा कर रहे हैं कि यूके में एक व्यक्ति अपने ही प्रधानमंत्री से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने पीएम को अपने पब से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

मिसाल के तौर पर वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “स्टार्मर, मेरे पब से बाहर निकलो. UK के PM से नाराज व्यक्ति, PM को PUB से बाहर निकाल रहा है.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, बल्कि 2021 का है. उस वक्त स्टार्मर ब्रिटेन के पीएम नहीं थे.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये यूके के टीवी चैनल टॉक टीवी के 19 अप्रैल, 2021 के एक एक्स पोस्ट में मिला. इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं बल्कि कम-से-कम साढ़े चार साल पुराना है.

पोस्ट के मुताबिक, यूके के बाथ शहर में स्थित रेवेन पब के लैंडलॉर्ड रॉड हम्फ्रीस ने लेबर पार्टी के नेता किएर स्टार्मर को अपने पब से बाहर जाने को कह दिया था. हम्फ्रीस ने रिपोर्टर्स से कहा था, “मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो पूरी तरह नाकाम रहे हैं.” Guardian News की वीडियो रिपोर्ट  में भी इसे देखा जा सकता है.

 

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये घटना 2021 की है. उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर नहीं बल्कि बोरिस जॉनसन थे. स्टार्मर जुलाई 2024  में प्रधानमंत्री बने थे. 

हमें इस घटना से संबधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. BBC की रिपोर्ट  के मुताबिक स्टार्मर अपने चुनावी कैंपेन के दौरे पर बाथ शहर गए थे. इस दौरान रॉड हम्फ्रीस नाम के एक शख्स ने उनकी बहस हो गई. हम्फ्रीस, को-ओनर के तौर पर यहां द रेवेन नाम का एक पब चलाते थे. वो सरकार के लॉकडाउन उपायों पर लेबर पार्टी के रिस्पॉन्स से खुश नहीं थे. इसी के चलते उनकी स्टार्मर से बहस हो गई और उन्होंने स्टार्मर को पब से बाहर जाने के लिए कह दिया. 

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इसके बाद पब के को-ओनर टिम पेरी ने लेबर पार्टी से माफी भी मांग ली थी. पब ने ट्वीट करते हुए कहा कि “किएर स्टार्मर के बाथ दौरे को हाईजैक करने का कोई इरादा नहीं था और मिस्टर हम्फ्रीस के विचार उनके निजी विचार हैं.”

इस तरह से साफ हो जाता है कि न तो ये वीडियो हाल-फिलहाल का है और न ही घटना के वक्त स्टार्मर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे.

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
