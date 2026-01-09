फैक्ट चेक: बच्चे पर खौलती चाय फेंकने का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, चाय को गर्म दिखाने के लिए लगाया ये जुगाड़

एक बच्चे के ऊपर कथित तौर पर खौलती हुई चाय फेंकते आदमी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बच्चे को किसी चाय की दुकान के सामने खड़ा हुआ देखा जा सकता है. दुकानदार अचानक पतीला उठाता है और उसके ऊपर सारी चाय उड़ेल देता है. चाय से निकलते धुएं को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी गर्म थी.

वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं कि भूख से तड़प रहा 13 साल का एक बच्चा इस दुकानदार के पास मदद के लिए गया लेकिन मदद करने के बजाय उसे बच्चे पर चाय फेंक दी.

सोशल मीडिया पर कई लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मांग कर रहे हैं इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मिसाल के तौर पर एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “दोस्तों इसे इतना रिपोस्ट करो कि ये चाय वाला गिरफ्तार हो जाए. इसे कोई हक नहीं ऐसे खौलती चाय बच्चे के ऊपर गिराने की, हद तो तब हो गई जब वहां खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं. बेहद शर्मनाक.”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये फरहान बेग (यूजरनेम- बूस्टर भाई) नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 31 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किया गया था. इसी वीडियो को 5 जनवरी को रिपोस्ट करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा है कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है.

इस अकाउंट के बायो सेक्शन में बताया गया है कि वो एक वीडियो क्रियेटर हैं. इस अकाउंट पर वायरल वीडियो से मिलते-जुलते ढेरों वीडियो मौजूद हैं जिनमें ये शख्स बच्चों पर कभी चाय, तो कभी पानी फेंकते हुए दिखाई देता है.

इन विडियोज को देखकर साफ पता चलता है कि ये स्क्रिप्टेड हैं. चाय की ये दुकान उत्तर प्रदेश के बहराइच के पास नानपारा नाम की जगह पर है. हमने ज्यादा जानकारी के लिए इस दुकानदार से बात की.

उन्होंने बताया कि वो मनोरंजन के लिए इस तरह के वीडियो बनाते हैं. खौलती चाय के सवाल पर उन्होंने बताया कि वो ठंडी चाय होती है. वो इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. इससे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि चाय बेहद गर्म है.

साफ है, वायरल हो रहा ये वीडियो स्क्रिप्टेड है और खौलती चाय, नाइट्रोजन का कमाल है.

