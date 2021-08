फैक्ट चेक: पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने नहीं किया नीरज चोपड़ा की तारीफ में ये ट्वीट, फर्जी है अकाउंट  

क्या पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श बताते हुए उन्हें बधाई दी? सोशल मीडिया और खबरों में एक ट्वीट के जरिये कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है. भारत के नीरज चोपड़ा ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. इसी के बाद से अरशद नदीम के नाम पर बने एक ट्विटर हैंडल ("ArshadNadeemPak") से किया गया एक ट्वीट सुर्खियों में है. ट्वीट में अंग्रेजी में लिखा है, "मेरे आदर्श नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई, माफ करना पाकिस्तान मैं तुम्हारे लिए गोल्ड मैडल नहीं जीत पाया."

हालांकि, अब ये ट्वीट डिलीट किया जा चुका है लेकिन डिलीट होने से पहले तक इस ट्वीट को हजारों लोग लाइक और रीट्वीट कर चुके थे. नदीम के इस कथित ट्वीट को भारत में खासा सराहा जा रहा है. कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने नीरज को अपना आदर्श बताने के लिए नदीम की तारीफ की है और उन्हें जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बधाइयां दी हैं. कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या नदीम ने ये ट्वीट पाकिस्तान के लोगों या सरकार के दवाब में आकर डिलीट किया.

क्या ये अरशद नदीम का असली अकाउंट है?

इंडिया टुडे की पड़ताल में सामने आया कि ये अरशद नदीम का ट्विटर अकाउंट नहीं बल्कि उनके नाम पर, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके बनाया गया एक फर्जी हैंडल है.

खोजने पर सामने आया कि वायरल ट्वीट पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स ने लिखा था कि ये अरशद नदीम के नाम पर बनी फेक आईडी है. एक कमेंट के अनुसार, इस अकाउंट का हैंडल पहले "CSS_25" था जिसे बाद में बदलकर "ArshadNadeemPak" कर दिया गया.

जब हमने "CSS_25" हैंडल को ट्विटर पर ढूंढा तो "ArshadNadeemPak" हैंडल को पिछले महीने दिया गया एक रिप्लाई सामने आया. ऐसा तभी होता है जब किसी ट्विटर अकाउंट का हैंडल बदलकर कुछ और कर दिया गया हो. ऐसे में अक्सर ट्विटर पुराना हैंडल खोजने पर नया हैंडल दिखा देता है.

कुछ ऑनलाइन टूल की मदद से हमने इन दोनों ट्विटर हैंडल ("ArshadNadeemPak" और "CSS_25") से जुड़ी ट्विटर आईडी भी निकालीं. सामने आया कि दोनों हैंडल्स की आईडी (1393466073975083008 ) एक ही है. किसी भी ट्विटर अकाउंट की आईडी यूनीक होती है. अकाउंट का हैंडल कितनी बार भी बदल दिया जाए लेकिन इसकी आईडी नहीं बदलती. इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये ट्विटर अकाउंट अरशद नदीम का नहीं है.

हालांकि, अगर बात करें नीरज चोपड़ा की तारीफ करने की तो "न्यूज 18" की एक खबर के मुताबिक, 2018 में एक बार नदीम ने नीरज चोपड़ा की तारीफ जरूर की थी. नदीम ने कहा था कि नीरज एक अद्भुत प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं और उनकी उपलब्धियों से वो प्रेरित होते हैं. नदीम ने ये भी कहा था कि उनका लक्ष्य नीरज की बराबरी करना या उनसे आगे बढ़ना है.

फर्जी अकाउंट के झांसे में फसें कई वेरिफाइड हैंडल

अरशद नदीम के नाम पर बने इस नकली अकाउंट से जब नीरज चोपड़ा को लेकर ये ट्वीट किया गया तो इसे भारत और पाकिस्तान के हजारों लोगों ने असली मान लिया. इनमें से कई वेरिफाइड ट्विटर एकाउंट्स भी थे. इस अकाउंट को भी अभी तक 5000 से ज्यादा लोग फॉलो कर चुके हैं. सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स ही नहीं, "टाइम्स नाउ", "हिंदुस्तान", "इंडिया टीवी" सहित कई न्यूज पोर्टल्स ने भी इस अकाउंट को अरशद नदीम का असली अकाउंट समझ लिया और खबर प्रकाशित कर दी.

इसके साथ ही, अरशद नदीम के नाम पर ट्विटर पर कुछ अन्य अकाउंट भी बनाये गए हैं. इनमें से एक अकाउंट के 15000 से ज्यादा फॉलोवर हैं. इस अकाउंट के हैंडल को भी कई वेरिफाइड यूजर्स अरशद से जुड़े ट्वीट्स में टैग कर चुके हैं.

क्या है अरशद नदीम का आधिकारिक ट्विटर हैंडल?

इस बारे में हमें पाकिस्तान के मीडिया हाउस 'डॉन' के पत्रकार अब्दुल गफ्फार का एक ट्वीट मिला. अब्दुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अरशद का असली ट्विटर हैंडल '@Arshadnadeem76" है. अब्दुल के मुताबिक, इस बात की पुष्टि उन्हें खुद अरशद नदीम ने की है.

Original Twitter handle of #ArshadNadeem

Its @Arshadnadeem76

He confirmed me.@ShirazHassan pic.twitter.com/lbSZnaI3mJ