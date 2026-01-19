scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: सूरत में नाबालिग छात्र के साथ भागी थी एक टीचर, लेकिन ये तस्वीरें किसी और की हैं

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को गुजरात के सूरत में हुए टीचर-स्टूडेंट मामले से जोड़ा जा रहा है. फैक्ट चेक में सामने आया कि ये तस्वीरें श्रीलंका की एक मॉडल और उनके बेटे की हैं, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

तस्वीर में दिख रही महिला गुजरात की 23 साल की स्कूल टीचर है जो एक 13 साल के स्कूली छात्र के साथ भाग गई.
सच्चाई
गुजरात के सूरत में 2025 में सचमुच इस तरह की घटना हुई थी. लेकिन ये तस्वीर श्रीलंका की एक मॉडल और उनके बेटे की है. 

ग्लैमरस कपड़े पहने हुए एक महिला और एक बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गुजरात की 23 साल की टीचर है जो 13 साल के एक स्टूडेंट के साथ भाग गई.

ऐसा कहा जा रहा है कि ये मामला गुजरात के सूरत का है जहां एक टीचर को अपने स्टूडेंट से प्यार हुआ, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और वो गर्भवती तक हो गई. फेसबुक से लेकर एक्स तक हर जगह ये तस्वीरें इसी दावे के साथ वायरल हैं. ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है. तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दे रहे कई लोग महिला और बच्चे के बारे में आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि गुजरात के सूरत में सचमुच अप्रैल 2025 में एक 23-साल की महिला टीचर, 13 साल के छात्र के साथ भाग गई थी. लेकिन वायरल पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीरें श्रीलंका की मॉडल व अभिनेत्री पियूमी हंसमाली की हैं. जाहिर है, उनका सूरत की घटना से कुछ लेना-देना नहीं है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल पोस्ट की पहली फोटो को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे पियूमी हंसमाली ने 3 फरवरी, 2019 को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. पियूमी श्रीलंका की एक्ट्रेस व मॉडल हैं और साथ ही वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ा बिजनेस भी करती हैं. पियूमी ने 3 फरवरी, 2019 को फेसबुक पर भी ये फोटो, कुछ दूसरी तस्वीरों के साथ शेयर की थी और बताया था कि ये संडे को कोलंबो के केएफसी राजागिरिया रेस्टोरेंट में ली गई तस्वीरें हैं. पोस्ट की दूसरी तस्वीर भी पियाली और उनके बेटे की है. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बेटे के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.  

सूरत वाली घटना में महिला टीचर पर लगा था पॉक्सो एक्ट

खबरों के अनुसार, गुजरात के सूरत में 25 अप्रैल, 2025 को एक 23 साल की महिला शिक्षिका, 13 साल के स्टूडेंट के साथ भाग गई थी. 30 अप्रैल को पुलिस ने इन्हें गुजरात-राजस्थान बॉर्डर के पास पकड़ा था. जांच के बाद पता लगा था कि शिक्षिका प्रेग्नेंट है. शिक्षिका के खिलाफ नाबालिग छात्र के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

साफ है, गुजरात में टीचर के साथ नाबालिग छात्र के भागने की करीब एक साल पुरानी घटना के संदर्भ में अब श्रीलंका की मॉडल और उनके बेटे की तस्वीर शेयर हो रही है.

