फैक्ट चेक: ग्राहक के पैर पकड़कर रोती महिला दुकानदार के इस वीडियो पर न करें यकीन, ये है असल कहानी

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला दुकानदार ग्राहक के पैर पकड़कर रो रही है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि इस महिला दुकानदार ने ग्राहक को घंटों तक अलग-अलग तरह के सामान दिखाए, लेकिन इसके बावजूद आखिर में ग्राहक ने एक भी सामान नहीं खरीदा. इसके बाद महिला दुकानदार खुद को रोक नहीं सकी और फूट-फूट कर रोने लगी. आजतक की टीम ने फैक्ट चेक किया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
एक दुकान पर घंटों सामान देखने के बाद जब ग्राहक ने कुछ भी नहीं खरीदा तो महिला दुकानदार, ग्राहक के पैर पकड़कर रोने लगी.
सच्चाई
ये वीडियो किसी असल घटना को नहीं दिखाता. ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है. 

कल्पना कीजिये कि आप एक दुकानदार हैं. आप किसी ग्राहक को घंटों तक सामान खोल-खोलकर दिखाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ नहीं खरीदता. ऐसे में आपको कैसे लगेगा? यकीनन, बुरा ही लगेगा. पर क्या इतना ज्यादा बुरा लगेगा कि आप ग्राहक के पैर पकड़कर जोर-जोर से रोने लगें? 

सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दुकानदार, एक दूसरी महिला, जिसे ग्राहक बताया जा रहा है, उसके पैर पकड़कर जार-जार रो रही है. वीडियो के साथ एक भावुक कर देने वाली कहानी बताई जा रही है कि इस महिला दुकानदार ने ग्राहक को घंटों तक अलग-अलग तरह के सामान दिखाए. हर डिजाइन, हर रंग और कई ऑप्शंस दिखाए. लेकिन इसके बावजूद आखिर में ग्राहक ने एक भी सामान नहीं खरीदा. इसके बाद महिला दुकानदार खुद को रोक नहीं सकी और फूट-फूट कर रोने लगी.

इसी दावे के साथ वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है. ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

वीडियो को लेकर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं. कुछ लोग दुकानदार के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं. तो कुछ ग्राहक के पक्ष में बोल रहे हैं. कई न्यूज आउटलेट्स ने भी वीडियो को शेयर किया है. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असल घटना का नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड  वीडियो है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये कंचन दत्ता नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 9 जनवरी को पोस्ट किया गया है. इससे पहले इसका एक लंबा वर्जन 7 जनवरी को अपलोड किया गया था. वीडियो के कैप्शन में ‘फनी’ और ‘कॉमेडी वीडियो’ जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है.

इस अकाउंट पर इन दोनों महिलाओं के एकसाथ और भी कई वीडियो मौजूद हैं. साफ पता चलता है कि ये सभी विडियो स्क्रिप्टेड हैं. इस अकाउंट पर वायरल वीडियो का 'Behind The Scenes' यानी शूटिंग के दौरान का वीडियो भी अपलोड किया गया है. इसमें दोनों महिलाएं एक्टिंग करती और हंसती हुई नजर आ रही हैं.

इस अकाउंट पर वायरल वीडियो का दूसरा पार्ट भी अपलोड किया गया है. वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में कई लोगों को जवाब देते हुए क्रिएटर ने बताया है कि वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है. इसे कॉमेडी और मनोरंजन के लिए बनाया गया है.

यानी साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो किसी असल घटना का नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है.

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
