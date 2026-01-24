scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: हरियाणा में ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी युवक से की गई बदसलूकी? नहीं, ये प्रैंक वीडियो है

वीडियो में एक साइकिल पर कुछ सामान बेच रहे व्यक्ति से एक हट्टाकट्टा शख्स पूछता है कि वो कहां का है. साइकिल वाला व्यक्ति बताता है कि वो कश्मीर के कुलगाम से है, तो वो उस पर तेज आवाज में चीखने-चिल्लाने लगता है. इस दौरान वो उसका गला तक दबाने लगता है. अंत में, वो फेरीवाले की साइकिल, उसके सामान सहित ले लेता है और उसे भगा देता है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये हरियाणा का वीडियो है जहां सूखे मेवे बेचने वाले एक कश्मीरी व्यक्ति के साथ एक शख्स ने दुर्व्यवहार किया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये एक प्रैंक वीडियो है. हालांकि ये बात सच है कि हरियाणा में हाल ही में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को धमकाने का मामला सामने आया था.

पिछले कुछ समय में कश्मीरी फेरीवालों के साथ बदसलूकी के कई मामले सामने आए हैं. जैसे, लखनऊ में ड्राई फ्रूट बेचने वालों के साथ  और हरियाणा में शॉल बेचने वालों के साथ बुरे बर्ताव की घटनाएं हुईं हैं.  

और अब एक ड्राई फ्रूट वाले पर चीखते-चिल्लाते शख्स का वीडियो ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि ये हरियाणा की घटना है जहां एक और कश्मीरी सेलर के साथ बुरा व्यवहार किया गया.

वीडियो में एक साइकिल पर कुछ सामान बेच रहे व्यक्ति से एक हट्टाकट्टा शख्स पूछता है कि वो कहां का है. साइकिल वाला व्यक्ति बताता है कि वो कश्मीर के कुलगाम से है, तो वो उस पर तेज आवाज में चीखने-चिल्लाने लगता है. इस दौरान वो उसका गला तक दबाने लगता है. अंत में, वो फेरीवाले की साइकिल, उसके सामान सहित ले लेता है और उसे भगा देता है.

एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "कश्मीर के बाहर कश्मीरी शॉल और सूखे मेवे बेचने वाले लोगों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार बिल्कुल गलत है. यह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसा गलत व्यवहार बंद हो और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें सख्त सज़ा मिले. हरियाणा की घटना है."

fact check

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.  

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये एक प्रैंक वीडियो है. ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता. हालांकि ये बात सच है कि हरियाणा में हाल ही में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से बदसलूकी की गई थी.

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

हमने देखा कि वीडियो पर कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है.

वीडियो में दिख रहा हट्टा-कट्टा व्यक्ति अपना नाम बादशाह खान बताता है. इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन '@badshah_khan_wrestler' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. 21 जनवरी को इस अकाउंट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "कश्मीरी भाई को बादशाह खान ने किया टॉर्चर". यहां वीडियो के साथ '#fun', '#prank', '#commedy', और '#funnyvideos' जैसे हैशटैग्स इस्तेमाल किए गए हैं. इन हैशटैग्स से ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये वीडियो प्रैंक के तौर पर बनाया गया है.

21 जनवरी को ही बादशाह खान ने एक दूसरा वीडियो शेयर किया जिसमें वो फेरीवाले से गले मिलते और हंसी-मजाक करते दिखते हैं. इसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये बस एक स्क्रिप्टेड/रिएक्शन वीडियो है. इसमें वो बाहर से आने वाले लोगों को डराते हैं और उनका रिएक्शन यानि प्रतिक्रिया देखते हैं. वो ये भी कहते हैं कि वो खुद भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं. फेरीवाला कहता है कि पहले तो वो डर गया लेकिन अब सब ठीक है.  

बादशाह के इंस्टाग्राम अकाउंट के हाइलाइट्स सेक्शन के एक वीडियो में साफ तौर पर ये लिखा है कि जो वीडियो वो पोस्ट करते हैं, वो मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं और किसी तरह की हिंसा या घृणा को बढ़ावा नहीं देते.

वीडियो के बैकग्राउंड में द ग्रेट खली की कुश्ती एकैडमी 'Continental Wrestling Entertainment' (CWE) का बोर्ड भी दिखाई देता है. एकैडमी की वेबसाइट के मुताबिक ये जालंधर में है.  

खबरों के अनुसार बादशाह खान जम्मू कश्मीर के प्रोफेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं जिन्हें, द ग्रेट खली ने ट्रेनिंग दी है. उनका असली नाम आरिफ सलीम बोहरू है. वो जम्मू के रामबन जिले के रहने वाले हैं.

साफ है, एक प्रैंक वीडियो को कश्मीरी ड्राई फ्रूट विक्रेता से बदसलूकी की असली घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.

(इनपुट: आर्यमा भट्टाचार्जी )

---- समाप्त ----
