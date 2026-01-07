scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: घर में जगह न होने का हवाला देकर बुजुर्ग मां को वृद्धाश्रम छोड़ने आई महिला का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है

सोशल मीडिया पर एक उम्रदराज महिला को वृद्धाश्रम छोड़ने आई एक महिला वीडियो तेजी से वारयल हो रहा है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है वहां खड़ा एक शख्स जब बुजुर्ग महिला से पूछता है कि क्या वो अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम आई हैं, तो वो इससे इनकार कर देती हैं. इस वायरल वीडियो का आजतक की टीम ने फैक्ट चेक किया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने आई इस महिला से जब एक व्यक्ति ने इसका कारण पूछा तो वो बोली कि उसके घर में उनके लिए जगह नहीं है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो स्क्रिप्टेड है और किसी असली घटना को नहीं दिखाता.

एक उम्रदराज महिला को कथित तौर पर वृद्धाश्रम छोड़ने आई एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहां मौजूद एक व्यक्ति जब इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि मेरे घर में इनको रखने की जगह नहीं है. ये सुनते ही बुजुर्ग महिला अपने दुपट्टे से आंसू पोछने लगती है. इसी दौरान वहां खड़ा एक शख्स जब बुजुर्ग महिला से पूछता है कि क्या वो अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम आई हैं, तो वो इससे इनकार कर देती हैं.

एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "कितनी बेशर्म औरत है. रिपोर्टर, कहा आए हो. महिला, वृद्धा आश्रम आए हैं. रिपोर्टर, ये कौन है आप की. महिला, मामी है मेरी मैं इनकी बेटी हूं. बाद में महिला कह रही है कि मां को वृद्धा आश्रम छोड़ने आई हु क्योंकि घर में जगह नहीं है. जिस माँ ने नौ महीने कोख में पाला और, रात-रात भर जागकर अपने सुख-आराम छोड़कर तुम्हें काबिल बनाया, उसी माँ के लिए इसके घर में जगह नहीं है. ऐसी औलादो को क्या कहोगे."

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

एनडीटीवी और इनखबर जैसे न्यूज आउटलेट्स ने इस वीडियो को असली घटना बताकर पेश किया.

कई लोग वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि ये कलियुगी बेटी है और इस तरह की बेटियों के साथ भी ऐसा ही सुलूक होना चाहिए.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक  ने पाया कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है. ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे आशीष वत्स नाम के व्यक्ति ने 23 दिसंबर, 2025 को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. हमने देखा कि आशीष ने दिसंबर 2025 में वायरल वीडियो से मिलते-जुलते कई वीडियो शेयर किए थे. सभी में दोनों महिलाओं ने वही कपड़े पहन रखे हैं और वही मां को वृद्धाश्रम छोड़ने वाली बात चल रही है. ऐसे ही एक वीडियो में नीले सलवार सूट वाली उम्रदराज महिला अपना दुख जाहिर करते हुए कहती है कि कभी उसे उसकी बेटी वृद्धाश्रम छोड़ जाती है तो कभी बेटा छोड़ जाता है. इसी तरह एक अन्य वीडियो में एक शख्स, मां को लेकर आई महिला से कहता है कि आपकी मां ने इतने साल आपको पाला, फिर भी आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं. इस पर वो महिला जवाब देती है कि कौन सा उन्होंने मुझ पर कोई एहसान किया है.

आशीष ने अपने यूट्यूब चैनल पर वायरल वीडियो से मिलते-जुलते कुछ वीडियो अप्रैल 2023 में शेयर किए थे. यानी, ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं बल्कि कम से कम तीन साल पुराना है.

आशीष के इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो सेक्शन के मुताबिक वो गोहाना, हरियाणा के कंटेंट क्रिएटर हैं. उनके अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसी तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो देखे जा सकते हैं.    

आशीष के यूट्यूब चैनल पर हमें एक दूसरा स्क्रिप्टेड वीडियो मिला, जिसमें वही वायरल वीडियो वाली बुजुर्ग महिला एक्टिंग करती नजर आ रही है.

साफ है, एक स्क्रिप्टेड वीडियो को ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि एक स्वार्थी बेटी अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आई.

(इनपुट: आर्यमा भट्टाचार्जी)

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
