फैक्ट चेक: न तो ये सोनाली फोगाट का आखिरी डांस वीडियो है और ना ही गोवा का है ये क्लब

बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का किसी क्लब में डांस करते हुए एक वीडियो वायरल है. ऐसा कहा जा रहा है कि ये सोनाली की मौत से ठीक पहले का वीडियो है जब वो गोवा में थीं. सोनाली की 23 अगस्त को गोवा में संदिग्ध हालत में मौत हो गयी जिसकी जांच चल रही है.

वीडियो में सोनाली के साथ दो लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं. आसपास कई दूसरे लोग भी डांस कर रहे हैं. तेज म्यूजिक बज रहा है.

‘फिल्मीबीट’ जैसी कई वेबसाइट्स ने इसे सोनाली की मौत से एक रात पहले का वीडियो बताया है.

इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि ये वीडियो न तो हाल-फिलहाल का है और न ही गोवा का. ये गुरुग्राम के ‘जोरो- द लग्जरी नाइट क्लब’ का जून महीने का वीडियो है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो में एक जगह "Thankyou so much for coming in Zorro’ सुनाई देता है. ये सुनकर समझा जा सकता है कि ये वीडियो Zorro नाम के किसी क्लब है. वीडियो में एक एक जगह ये भी सुनाई पड़ता है कि "final track of ... night" बीच का एक शब्द साफ नहीं है लेकिन इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो क्लब बंद होने से कुछ देर पहले शूट हुआ होगा.

इस जानकारी की मदद से हमने ‘Zorro Club’ और ‘Sonali Phogat’ कीवर्ड्स को सर्च किया. ऐसा करने से हमें फेसबुक पर ‘जोरो- द लग्जरी नाइट क्लब’ के डीजे सुमित चौहान की एक फेसबुक पोस्ट मिली. इस पोस्ट में सोनाली फोगाट की दो तस्वीरें हैं. साथ ही, कैप्शन में लिखा है, ‘जोरो- द लग्जरी नाइट क्लब’ में ‘बिग बॉस’ फेम सोनाली फोगाट’. गौर करने की बात है कि सुमित चौहान उर्फ ‘Dee J Cue’ ने सोनाली फोगाट की ये तस्वीरें 13 जून की रात को 3 बजकर 27 मिनट पर पोस्ट की थीं. यानी जिस वक्त उन्होंने फोटो पोस्ट की उस समय लगभग सुबह होने वाली थी और यही वो समय है जब ज्यादातर नाइट क्लब बंद होने लगते हैं.

इस पोस्ट में मौजूद सोनाली की तस्वीरों में उनके कपड़े, हेयरस्टाल वायरल वीडियो से काफी मेल खा रहे हैं. यहां तक कि सोनाली की बेल्ट भी वही है.

हमने और जानकारी के लिए डीजे सुमित चौहान से संपर्क किया. सुमित ने हमें बताया कि ये वीडियो सचमुच ‘जोरो- द लग्जरी नाइट क्लब’ का ही है. इस क्लब में वो लंबे समय से बतौर डीजे काम कर रहे हैं.

वो कहते हैं, “सोनाली हमारे क्लब में तीन बार आ चुकी हैं. वो पिछले महीने भी आई थीं. जब भी वो आती थीं, उनके साथ हमेशा एक बिना बालों वाला शख्स रहता था. पर, 13 जून को जब मैंने ये पोस्ट शेयर की थी, तब उनके साथ एक दूसरा शख्स भी था जो वीडियो में उनके साथ डांस करता दिख रहा है. ये शख्स बाकी दो बार नहीं आया था.”

सुमित का कहना है कि उन्होंने सोनाली की ये तस्वीरें या तो उसी दिन पोस्ट की होंगी जब वो आईं, या फिर अगले दिन. यानी ये वीडियो 11 या 12 जून की रात का होना चाहिए.

सुमित ने हमें ये भी बताया कि वो ‘Thankyou so much for coming in Zorro’ तब बोलते हैं जब क्लब बंद होने वाला होता है. लोगों की संख्या को देखते हुए क्लब बंद करने का समय भी अलग-अलग होता है.

‘जोरो- द लग्जरी नाइट क्लब’ की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी किसी गोवा ब्रांच का जिक्र नहीं है. डीजे सुमित ने भी हमें यही बताया कि इस क्लब की गोवा में कोई ब्रांच नहीं है.

हमने ये वीडियो फतेहाबाद, हरियाणा में रहने वाले सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका को भी भेजा. रिंकू का भी यही कहना था कि ये गुरुग्राम के किसी क्लब का तकरीबन 2 महीने पुराना वीडियो है. वो कहते हैं, “वीडियो में जो दो लोग मेरी बहन सोनाली के साथ डांस कर रहे हैं, वो सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं. ये वीडियो सुखविंदर ने मेरी बहन की छवि खराब करने के लिए बनवाया था.” रिंकू ने बताया कि वीडियो में जो गंजा व्यक्ति दिख रहा है वो सुधीर सांगवान है और जो वीडियो के अंत में फोन लेने के लिए हाथ बढ़ता है वो सुखविंदर है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंकू ढाका ने, सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली की हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया .

कुल मिलाकर बात साफ हो जाती है कि तकरीबन दो महीने पुराने गुरुग्राम के वीडियो को गोवा में सोनाली का आखिरी वीडियो बताकर पेश किया जा रहा है.

(इनपुट: बजरंग मीणा)