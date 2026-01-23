फैक्ट चेक: गोल्डन टेम्पल के सरोवर में कुल्ला करने वाले मुस्लिम युवक को सिखों ने पीटा? नहीं, ये रही इस वीडियो की असलियत

नाराज सिखों की भीड़ से घिरे हुए, माफी मांगते एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. इसे शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसने हाल ही में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर के पानी से कुल्ला किया था.

और पढ़ें

वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ निहंग सिख और कुछ पुलिसवाले एक दुकान में दाखिल होते हैं. इसके बाद एक व्यक्ति पंजाबी भाषा में कुछ कहता है, जिसके बाद स्लेटी रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी हाथ जोड़ कर माफी मांगने लगता है. तभी उसके पास खड़ा सिख व्यक्ति उसे थप्पड़ मार देता है. इसके बाद वहां अफरातफरी-सी मच जाती है. कुछ लोग अपने फोन से इस वाकये का वीडियो बनाते दिखते हैं. वीडियो पर लिखा है, "स्वर्ण मंदिर के सरोवर मे कुल्ला करने वाले मुल्ला की डेटिंग पेन्टिंग हो रही है".

एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसते हुए लिखा कि, "अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर को कुल्ला करके गंदा करने वाले हाथ पैर धोने वाले और तोहिद का निशान यानी एकमात्र अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है दिखाने वाले मुस्लिम की दुकान पर कुछ निहंग पहुंचे. उसने माफी मांग लिया. और निहंग लोगों ने माफ कर दिया."

Advertisement

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स सुरेश ऋषि जिंदल के भाई रवि जिंदल ने आजतक फैक्ट चेक को बताया कि उनके भाई का गोल्डन टेंपल के सरोवर में कुल्ला करने वाली हालिया घटना से कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल ऋषि पर दिसंबर 2025 में गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी. वहीं गोल्डन टेम्पल में कुल्ला करने वाले शख्स का नाम सुभान रंगरीज है जो दिल्ली का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है.

हमने यूं खोजी मलेरकोट की वो दुकान जहां ये घटना हुई

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका एक लंबा वर्जन मिला जिसे Nihal Singh Ubhi नाम के फेसबुक यूजर ने 26 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किया था. इस वीडियो में कई दुकानों के बोर्ड दिख रहे हैं. ऐसी ही एक दुकान है, 'Hunjan furniture house'. गूगल मैप्स में इसके बारे में खोजने पर हमें पता लगा कि ये दुकान पंजाब के मलेरकोटला जिले के अहमदगढ़ शहर में है. 'Hunjan furniture house' के ठीक बगल में वही 'जिंदल डिपार्टमेंटल स्टोर' है, जिसमें वायरल वीडियो में सिख दाखिल होते दिखते हैं. इस जगह का गूगल स्ट्रीट व्यू नीचे देखा जा सकता है.

Advertisement

फेसबुक यूजर निहाल सिंह ने वीडियो को पोस्ट करते हुए पंजाबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, "सिख धर्म को लेकर गलत भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को धर्म प्रचार कमेटी, अमृतसर ने ठीक से समझाया. उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में लिखित में माफी मांगी."

इस जानकारी की मदद से हमने थोड़ा और सर्च किया तो हमें कुछ ऐसे पोस्ट मिले जिनमें माफी मांग रहे शख्स का नाम ऋषि जिंदल बताया गया है. 26 दिसंबर के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में हमें एक माफीनामे की फोटो भी मिली.

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि का पूरा नाम सुरेश ऋषि जिंदल है.

हमने इस बारे में और जानकारी के लिए सुरेश ऋषि जिंदल के भाई रवि जिंदल से संपर्क किया. उन्होंने हमें बताया कि गोल्डन टेम्पल सरोवर वाले हालिया विवाद से उनके भाई का कुछ लेना-देना नहीं है. उन्होंने आगे बताया, "ये वीडियो दिसंबर 2025 का है. उस वक्त मेरे भाई मानसिक रूप से परेशान थे जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया था, जिसे लेकर विवाद हुआ था. लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली थी और ये मामला खत्म हो गया था. इसके चलते वो अभी तक डिप्रेशन में हैं. पता नहीं इस मामले को लोग दोबारा एक दूसरी घटना से जोड़कर क्यों शेयर कर रहे हैं."

Advertisement

स्वर्ण मंदिर के सरोवर में कुल्ला करने वाले शख्स ने भी मांगी है माफी

स्वर्ण मंदिर के सरोवर से संबंधित हालिया विवाद में जिस व्यक्ति का वीडियो सामने आया था, वो दिल्ली का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुभान रंगरीज है . उनका विवादित वीडियो सामने आने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया. सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब आलोचना हुई. इसके बाद युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करके माफी मांगी .

साफ है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में विवादित बयान से जुड़े एक पुराने वीडियो को अब गोल्डेन टेम्पल अमृतसर सरोवर विवाद के संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----