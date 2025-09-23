फैक्ट चेक: ट्रेन में लड़की से रिश्वत लेते ‘रेलवे कर्मचारी’ का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है

ट्रेन में एक लड़की से कथित तौर पर रिश्वत लेते और उसके साथ बुरा बर्ताव करते रेलवे कर्मचारी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में टिकट कलेक्टर की तरह दिखने वाला एक लड़का ट्रेन में किसी लड़की से कुछ पैसे लेते हुए और उसका हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “एक लड़की ने टिकट नहीं लिया तो रेलवे कर्मचारी हाथ पकड़ते हुए कुछ इस तरह पेश आया. शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया, पैसे भी लिए.” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

वीडियो को लेकर कई लोग गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं. एक व्यक्ति ने लिखा - “आज घूसखोरी आम हो गया है इन लोगों के लिए. इनको हराम की खाने की आदत हो गई है.” तो वहीं एक ने लिखा - “किसी भी टीटी को ये अधिकार नहीं कि वो किसी भी महिला का हाथ पकड़े. ये बहुत गलत किया है.”

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है. ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये राज ठाकुर नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 21 सितंबर को पोस्ट किया गया था. वीडियो के साथ दी गई जानकारी में इसे स्क्रिप्टेड बताया गया है.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि ये वीडियो किसी स्क्रिप्टेड है और इसे लोगों के मनोरंजन और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया बनाया है. राज ठाकुर नाम के इस इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो सेक्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली के रहने वाले एक वीडियो क्रियेटर हैं. उनके अकाउंट पर इसी तरह के कई स्क्रिप्टेड वीडियो मौजूद हैं.

हमने इससे पहले भी इस अकाउंट से शेयर किए गए कुछ ऐसे वीडियोज का फैक्ट चेक किया था जिन्हें उस वक्त असली मानकर शेयर किया जा रहा था. ऐसी कुछ रिपोर्ट्स को आप यहां और यहां पढ़ सकते हैं.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

