फैक्ट चेक: आलिया भट्ट ने नहीं किया प्रियंका गांधी का प्रचार, जानिए इस वीडियो की सच्चाई

हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि अगर यूपी में उनकी पार्टी सत्ता में आई, तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी.

इस घोषणा के बाद से ही अभिनेत्री आलिया भट्ट और एक्टर अपारशक्ति खुराना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है . दिलचस्प बात ये है कि इस वीडियो में आलिया भट्ट, प्रियंका गांधी की स्कूटी बांटने वाली घोषणा की तारीफ कर रही हैं.

किसी कॉलेज कैंपस में फिल्माए गए इस वीडियो में एक लड़की आलिया से पूछती है, “स्कूटर लेने का सोच रही थी न?” इस पर आलिया मुस्कुराते हुए हामी भरती हैं. ये देखकर वहीं खड़े अपारशक्ति तंज कसते हुए कहते हैं, “ये क्या स्कूटी चलाएगी, ये तो मेरी स्कूटी चलाती है.” आलिया जवाब देती हैं, “सुना नहीं, प्रियंका दीदी ने स्कूटी देने का वादा किया है. कुछ ही दिन में हम भी अपनी स्कूटी चलाएंगे.”

‘हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवादल’ ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, “प्रियंका दीदी ने ली है प्रतिज्ञा... अब उत्तर प्रदेश की हर बेटी चलाएगी अपनी स्कुटी #कांग्रेस_की_प्रतिज्ञाएँ”.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ‘हीरो मोटोकॉर्प’ कंपनी की स्कूटी के विज्ञापन को एडिट करके बनाया गया है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लड़कियों में स्कूटी बांटने वाली घोषणा की बात अलग से जोड़ी गई है. असली वीडियो में आलिया सिर्फ स्कूटी के फीचर्स के बारे में बताती हैं.

हमारी पड़ताल

कीवर्ड सर्च के जरिये तलाशने पर हमने पाया कि ये वीडियो ‘हीरो मोटोकॉर्प’ कंपनी की स्कूटी ‘हीरो प्लेजर प्लस’ का विज्ञापन है. 44 सेकेंड का ये विज्ञापन ‘हीरो मोटोकॉर्प’ ने 16 अगस्त 2019 को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था. कांग्रेस के प्रचार के नाम पर वायरल हो रही क्लिप के दृश्य इसी वीडियो से लिए गए हैं.

असली वीडियो में आलिया अपारशक्ति को स्कूटी के फीचर्स के बारे में बता रही हैं. इस वीडियो में प्रियंका गांधी, उनकी स्कूटी बांटने की योजना या कांग्रेस के बारे में आलिया कुछ नहीं कहतीं. वीडियो में ​जिन जगहों पर प्रियंका गांधी की स्कूटी बांटने की योजना का जिक्र है, वहां का ऑडियो आलिया और अपारश​क्ति के होठों के मूवमेंट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता. साफ पता लग रहा है कि ये ऑडियो अलग से जोड़ा गया है. ये ऑडियो आलिया और अपारशक्ति की असली आवाज से भी मेल नहीं खाता.

वायरल वीडियो में दाहिनी तरफ ऊपर के हिस्से में ‘यूपी में आ रही है कांग्रेस’ भी लिखा हुआ है, जबकि असली वीडियो में ये कहीं नहीं लिखा है. हीरो मोटोकॉर्प ने ठीक यही वीडियो साल 2019 में अपने वेरिफाइड ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था.

An exciting blend of bold new style and zippy performance, the new Hero Pleasure⁺ comes with a retro flavor in its compact design, a powerful 110cc engine and is fully loaded with features. #HeroPleasure #HeroPleasurePlus #WhyShouldBoysHaveAllTheFun pic.twitter.com/YytCXqLYnn