फैक्ट चेक: किसान आंदोलन की नहीं, पांच साल पुरानी है मस्जिद में 'नमाज पढ़ते' सिख की ये तस्वीर

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी कई भ्रामक पोस्ट वायरल हो चुकी हैं जिनके जरिए किसान आंदोलन को एक सम्प्रदाय से जोड़ा जा रहा है. अब इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल होने लगी है. पोस्ट में एक तस्वीर है जिसको देखने में ऐसा लग रहा है कि एक सिख व्यक्ति मस्जिद की नमाज में शामिल है. दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति किसान रैली में गया था लेकिन मस्जिद में लौटने के बाद अपनी पगड़ी उतारना भूल गया. साथ ही, पोस्ट में ये भी कहा गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में जिहादी लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं.

He went to attend ‘Kissan Rally’, forgot to remove his head gear on return to mosque.His agenda could be anything but their welfare.

Pls help in sharing this pic. In the name of Farmer’s Bill we’ve Jihadi,communists & traitors washing their dirty linen?@narendramodi @AmitShah pic.twitter.com/vMCXUchcP4