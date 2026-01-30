फैक्ट चेक: दूसरे देशों के पुराने वीडियो अब बारामती प्लेन क्रैश के संदर्भ में हो रहे हैं शेयर

28 जनवरी को हुए बारामती विमान हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय एयरपोर्ट पर दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद खराब थी. दुर्घटना की वजहों को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच अब सोशल मीडिया पर किसी विमान के अंदर से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वायरल हो गया है. इसमें दिखाई देता है कि जैसे-जैसे विमान नीचे आता है, विजिबिलिटी कम होती जाती है. सामने की विंडशील्ड के वाइपर लगातार चल रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

वीडियो पर लिखा है, 'बारामती विमान हादसा सामने आया प्लेन हादसे का वीडियो, लैंडिंग से 3 सेकेंड पहले रनवे गायब!'

वहीं, इस घटना के संदर्भ में एक क्रैश होते हुए प्लेन का वीडियो भी जमकर शेयर हो रहा है. ये प्लेन पहले आसमान में कलाबाजियां खाता है और फिर ये नीचे गिर जाता है और इसमें आग लग जाती है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इनमें से कोई भी वीडियो बारामती विमान हादसे से संबंधित नहीं है. जहां विजिबिलिटी कम होने वाला पहला वीडियो साल 2013 से ही इंटरनेट पर मौजूद है, वहीं दूसरा, विमान में आग लगने वाला वीडियो अक्टूबर, 2025 में वेनेजुएला में हुई एक विमान दुर्घटना से संबंधित है.

आइये, एक-एक करके इन दोनों वीडियोज की बात करते हैं.

पहला वीडियो

इसके कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे 12 जून, 2013 को एक यूट्यूब यूजर ने पोस्ट किया था. साथ ही बताया था कि ये एक बोइंग बिजनेस जेट विमान है जिसकी लैंडिंग के दौरान भारी बारिश होने लगी. वीडियो के कैप्शन में समझाया गया है कि बारिश के चलते विजिबिलिटी कम होने पर इस विमान के पायलट ने क्या-क्या किया.

यूएस मिलिट्री से संबंधित खबरें और जानकारियां बताने वाली वेबसाइट military.com पर हमें इस वीडियो से संबंधित 14 जून, 2013 की एक रिपोर्ट भी मिली. यहां बताया गया है कि एक प्लेन को विजिबिलिटी कम होने की वजह से उसकी लैंडिंग निरस्त करनी पड़ी.

एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और एविएशन सेफ्टी से संबंधित वेबसाइट skybrary.aero ने भी अपने एक प्रेजेंटेशन में इस वीडियो को यूएस का बताया है. साथ ही, यहां लिखा है कि ये विमान 'B737 BBJ' है.

दूसरा वीडियो

इसके कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से ये हमें मिरर की 23 अक्टूबर, 2025 की रिपोर्ट में मिला. यहां बताया गया है कि ये घटना वेनेजुएला के शहर San Cristobal में स्थित पारामिलो एयरपोर्ट में हुई थी. इस हादसे में पायलट Jose Antonio Bortone Terife और को-पायलट Juan Maldonado की मौत हो गई थी.

द सन की 23 अक्टूबर, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, ये एक लाइट एयरक्राफ्ट था जो टेकऑफ के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गया. खबर के अनुसार, उस वक्त कहा जा रहा था कि ये दुर्घटना, प्लेन का एक टायर फट जाने की वजह से हुई.

साफ है, दो पुराने वीडियोज को अब बारामती प्लेन क्रैश के संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.

