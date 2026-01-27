scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: मनाली में बर्फबारी के बीच कारों के बेकाबू होकर फिसलने की घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन ये वीडियो तुर्की का है  

सोशल मीडिया पर एक कार हादसे का वीडियो वायरल हुआ, जिसे मनाली का बताया जा रहा था. हालांकि फैक्ट चेक से पता चला कि यह वीडियो तुर्की के Malatya क्षेत्र का है, जो दिसंबर 2025 की घटना है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो मनाली का है जहां भारी बर्फबारी के बीच कारें जमीन पर बेकाबू होकर फिसलती नजर आईं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये भारत का नहीं बल्कि तुर्की के Malatya सूबे का वीडियो है.

मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं. यहां कई सड़कें बंद हैं और उन्हें बसों तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है.

इसी बीच बर्फ से ढकी किसी जगह पर एक कार की टक्कर से पलटती और फिर ढलान पर तेजी से फिसलती हुई एक दूसरी कार का डराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कुछ लोगों का कहना है कि ये घटना मनाली की है.

वीडियो में दिखाई देता है कि एक काले रंग की कार, बेकाबू होकर किसी बर्फीले और पहाड़ी इलाके में खड़ी सफेद कार को अचानक टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी जबर्दस्त होती है कि सफेद कार पलट जाती है और वहां पास में खड़ा एक व्यक्ति भी नीचे गिर जाता है. इसके बाद पलटी हुई सफेद कार फिसलते हुए ढलान से नीचे चली जाती है और एक लोहे के खंबे से टकरा जाती है. ये नजारा देखकर वहां खड़े लोग दहशत से भागते नजर आते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

fact check
फैक्ट चेक: यूजीसी नियमों के विरोध में लोगों ने मोदी-शाह के पोस्टर्स पर पोती स्याही? नहीं, ये है इस वीडियो की हकीकत
बिहार में लोन रिकवरी से बचने को पराली में छिपने का दावा वायरल
फैक्ट चेक: पराली में छिपे शख्स को जलाकर मारने की धमकी देते लोन रिकवरी एजेंट का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है
fact check
फैक्ट चेक: हरियाणा में ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी युवक से की गई बदसलूकी? नहीं, ये प्रैंक वीडियो है
fact check
फैक्ट चेक: गोल्डन टेम्पल के सरोवर में कुल्ला करने वाले मुस्लिम युवक को सिखों ने पीटा? नहीं, ये रही इस वीडियो की असलियत
RSS के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते लोगों का ये वीडियो यूपी का नहीं है, ये रही इसकी हकीकत (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: RSS के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते लोगों का ये वीडियो यूपी का नहीं है, ये रही इसकी हकीकत
Advertisement

एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "भारी बर्फबारी में मनाली". पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.  

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो मनाली तो क्या, भारत का भी नहीं है. ये घटना तुर्की के Malatya सूबे में दिसंबर, 2025 में हुई थी.  

 कैसे पता लगाई सच्चाई?  

हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर कमेंट करने वाले कई लोग लिख रहे हैं कि ये वीडियो मनाली का नहीं है. वीडियो के कीफ्रेम्स को​ रिवर्स सर्च करने से हमें तुर्की की प्रमुख न्यूज एजेंसी Anadolu Agency की एक खबर में इसका लंबा वर्जन मिला. 29 दिसंबर, 2025 की इस खबर के अनुसार, ये घटना तुर्की के Malatya सूबे के ​Yeşilyurt जिले में भारी बर्फबारी के बाद हुई थी.
 
तुर्की की "İlke" न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये घटना Tecde इलाके में Özsan Industrial Site के पास हुई थी.

ankahaber.net की दिसंबर, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, Tecde इलाके में बर्फबारी के चलते वाहन फिसलने की कई घटनाएं हुई थीं. इस स्थिति को लेकर वहां के लोगों ने काफी गुस्सा जताया था और पर्याप्त मात्रा में नमक न डाले जाने की शिकायत की थी.

हालांकि मनाली से भी कार फिसलकर खाई में गिरने के वीडियो सामने आए हैं.

साफ है, तुर्की में बर्फबारी के चलते कार के फिसलने की घटना को मनाली का बताकर शेयर किया जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement