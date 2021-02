फैक्ट चेक: योगी की केरल रैली की नहीं है ह्यूमन फ्लैग बनाते बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार, 21 जनवरी को केरल के कासरगोड जिले में बीजेपी की “विजय यात्रा” को हरी झंडी दिखाई. इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें किसी जगह पर भारी भीड़ इकट्ठा है. भीड़ को इस तरह से अरेंज किया गया है कि तस्वीर में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल (ह्युमन फ्लैग) बना हुआ दिख रहा है.

तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा जा रहा है, “आज की तस्वीर केरल से. केरल योगी जी का स्वागत करता है”.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है. हालांकि, 21 फरवरी को कासरगोड में योगी आदित्यनाथ की रैली में भारी भीड़ एकत्र हुई थी, लेकिन ये वायरल तस्वीर अप्रैल 2015 की है जब गुजरात के दाहोद में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ता एक समारोह में एकत्र हुए थे.

ये तस्वीर ऐसे ही दावे के साथ फेसबुक पर भी वायरल है. पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

AFWA की पड़ताल

रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमने पाया कि ये तस्वीर 7 अप्रैल 2015 को “द इंडियन एक्सप्रेस” की एक रिपोर्ट में इस्तेमाल हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर 6 अप्रैल, 2015 को गुजरात में दाहोद के एक कॉलेज के मैदान में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एक खूब बड़ा पार्टी का झंडा बनाया.

रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के करीब 25000 कार्यकर्ता हरे, भगवा, काले और सफेद पोशाक में थे जिन्होंने ये “ह्युमन फ्लैग” बनाया.

न्यूज एजेंसी एएनआई समेत कई अन्य मीडिया संस्थानों ने भी इस बारे में खबर प्रकाशि‍त की थी.

उस समय प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने भी “ह्युमन फ्लैग” की एक ऐसी ही तस्वीर ट्वि‍टर पर पोस्ट की थी. इस आयोजन का वीडियो भी इंटरनेट पर उपलब्ध है.

An innovative way to mark BJP's 'Sthapana Diwas.' Congrats to the Karyakartas. http://t.co/DlxyrMzbX8 pic.twitter.com/HXmPnE5Eob