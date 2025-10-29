फैक्ट चेक: यूपी में मनचलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पहनी साड़ी? ये है वीडियो की सच्चाई

सोशल मीडिया पर वायरल एक अनोखे वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुछ मनचलों को पकड़ने के लिए पुलिसवालों को महिला वेशभूषा का सहारा लेना पड़ा. वीडियो में कुछ पुलिसवाले नजर आ रहे हैं. साथ ही साड़ी पहने हुआ एक शख्स दो लोगों को दबोचकर ले जाता हुआ दिखाई देता है. लोगों की मानें तो एक पुलिसकर्मी ने दो मनचलों को चकमा देने के लिए साड़ी पहनी और उन्हें पकड़ लिया.
वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “साड़ी पहनकर सड़क किनारे खड़ा हो गया पुलिस जवान. मनचलों को पकड़ने के लिए पहनी साड़ी. ये होता है डेडीकेशन.” कुछ लोग इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर भी शेयर कर रहे हैं.
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि न तो ये वीडियो यूपी का है, न ही किसी असली घटना का. ये ‘बेहरबारी आउटपोस्ट’ नाम के एक टीवी शो की शूटिंग का वीडियो है.
कैसे पता लगाई सच्चाई?
वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘Bidit Sarma vlogs’ नाम के एक यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 28 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया था. वीडियो के कैप्शन में इसे ‘बेहरबारी आउटपोस्ट’ की शूटिंग का बताया गया है.
‘बेहरबारी आउटपोस्ट’ असमिया भाषा का एक टेलीविजन कॉमेडी शो है. इस शो की कहानी गुवाहाटी के बेहरबारी इलाके में स्थित एक पुलिस स्टेशन के इर्द-गिर्द घूमती है.
हमें इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे और भी कई वीडियो मिले जिन्हें इस शो की शूटिंग का बताया गया है. इन वीडियो में वायरल क्लिप में दिख रहे लोगों को देखा जा सकता है. ऐसे ही एक वीडियो में वायरल क्लिप वाले दो ‘मनचलों’ को भी कागज पर कुछ पढ़ते हुए देखा जा सकता है जिससे ऐसा लगता है कि वो शायद कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों. इसके अलावा इस वीडियो में एक ट्राइपॉड भी देखा जा सकता है जो वीडियो शूट करने लिए इस्तेमाल किया जाता है.
पुख्ता जानकारी के लिए हमने यूट्यूब पर इस टीवी शो कई क्लिप्स देखें. इन क्लिप्स में वायरल वीडियो में नजर आ रहे कलाकारों को देखा जा सकता है.
साफ है कि एक टीवी शो की शूटिंग के वीडियो को यूपी का असली वीडियो बताकर झूठी कहानी शेयर की जा रही है.