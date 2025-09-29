फैक्ट चेक: स्टेडियम में कुर्सियां फेंकते लोगों का ये वीडियो एशिया कप 2025 फाइनल का नहीं है

एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर भारत ने नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. मैच के बाद प्रजेंटेशन सेरेमनी के दौरान काफी देर तक बवाल चलता रहा. दरअसल, टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

इसी बीच, किसी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच आपसी झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में कुछ लोगों को स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ करते और एक-दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकते हुए देखा जा सकता है.

कुछ लोगों की मानें तो ये वीडियो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के बाद का है. लोगों का कहना है कि वीडियो में नजर आ रहे लोग पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं जो भारत की जीत से बौखला गए. वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “हार से पागल हो गए पाकिस्तानी. दुबई स्टेडियम में तोड़ फोड़ किया.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का भारत-पाकिस्तान मैच से कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल, ये घटना सितंबर 2022 की है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच के बाद दोनों टीम के फैंस आपस में भिड़ गए थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये, पत्रकार आदित्य राज कौल की 8 सितंबर, 2022 की एक एक्स पोस्ट में मिला. पोस्ट में बताया गया है कि ये वीडियो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट समर्थकों के बीच हुए झगड़े का है. आगे बताया गया है कि स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी समर्थक अफगानियों का मजाक उड़ा रहे थे और उनके साथ गाली-गलौज कर रहे थे जिसके बाद गुस्साए अफगानियों ने उनपर हमला कर दिया.

And finally Afghan fans who were abused, mocked and taunted by Pakistani fans, in reaction attacked Pakistani fans at the stadium. pic.twitter.com/8oCyXFVK88 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 7, 2022

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इस घटना पर सितंबर 2022 में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. पाकिस्तानी अखबार डाॅन के मुताबिक, ये वीडियो 7 सितंबर, 2022 को एशिया कप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच का है जिसमें पाकिस्तान ने एक विकेट से जीत हासिल की थी. ये मैच संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था.

हालांकि, मैदान में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच की कहासुनी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों तक भी पहुंच गई. दोनों टीम के फैंस के बीच जमकर मारपीट हुई और कुर्सियां चलीं.

इंडिया टाइम्स की 8 सितंबर, 2022 की वीडियो रिपोर्ट में भी वायरल क्लिप को देखा जा सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वीडियो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हार के बाद गुस्साए अफगान समर्थकों का है. अफगान समर्थक, स्टेडियम में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और पाकिस्तानी समर्थकों पर हमला भी करते हैं.

साफ है कि वायरल हो रहे वीडियो का भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए एशिया कप फाइनल मुकाबले से कोई लेना-देना नहीं है.

रिपोर्ट - आशीष कुमार

