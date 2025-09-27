scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने की वजह से दिल्ली में धंसी सड़क? नहीं, ये वीडियो थाईलैंड का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क धंसने और बिल्डिंग गिरने का दृश्य दिखाया गया है. कई यूजर्स इसे दिल्ली की मेट्रो निर्माण साइट से जोड़ रहे हैं, लेकिन फैक्ट चेक में पाया गया कि यह घटना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में वजीरा हॉस्पिटल के सामने हुई थी. 24 सितंबर को 50 मीटर गहरा गड्ढा एक अंडरग्राउंड स्टेशन की खुदाई के दौरान बना.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये दिल्ली में सड़क धंसने का वीडियो है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का है जहां 24 सितंबर को एक सड़क धंस गई थी.

तेजी से धंसती एक सड़क और इससे मची अफरा-तफरी का वीडियो शेयर करते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि ये दिल्ली की घटना है जहां अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने के दुष्परिणाम की वजह से ऐसा हुआ.  

वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क धंसने से काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और इस गड्ढे में एक अंडरग्राउंड पाइप से पानी निकलकर वहां भरने लगता है. आसपास खड़े लोग अपने फोन के कैमरे में इस घटना को कैद करने लगते हैं. लेकिन अचानक जब उनके पास की एक बिल्डिंग भी गिरने लगती है, तो वो जान बचाकर भागते हैं.

एक थ्रेड्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली में जमीन के नीचे मेट्रो चलाने का नतीजा".

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो दिल्ली का नहीं बल्कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि हाल ही में यूट्यूब पर कुछ यूजर्स ने इसे थाईलैंड का बताकर पोस्ट किया था.  
 
कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में ये भी बताया गया है कि ये घटना बैंकॉक के वजीरा हॉस्पिटल के सामने हुई. इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें इस घटना से संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं.

बीबीसी न्यूज थाई के अनुसार ये घटना 24 सितंबर की सुबह हुई जब वजीरा हॉस्पिटल के सामने सैमसेन रोड का एक हिस्सा धंस गया. इससे वहां तकरीबन 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. खबरों के अनुसार इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए सुरंग की खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ. इस दौरान पानी का एक बड़ा पाइप भी टूट गया.  

हमने गूगल मैप्स पर इस जगह की लोकेशन का भी पता लगा लिया. इसमें भी वायरल वीडियो वाली स्लेटी रंग की इमारत देखी जा सकती है.

 

हालांकि ये बात सच है कि दिल्ली के जिन इलाकों में मेट्रो निर्माण चल रहा है, वहां पिछले कुछ सालों में सड़क धंसने की घटनाएं हुई हैं.

साफ है, थाईलैंड में सड़क धंसने के एक वीडियो को दिल्ली का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
