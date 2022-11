भारत के साथ वो 'दोस्ती' जिसके चलते कश्मीर फाइल्स पर डैमेज कंट्रोल में जुट गया इजरायल

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' फिर चर्चा में है. वजह है इजरायली फिल्ममेकर नदव लैपिड (Nadav Lapid) का वो बयान, जिसमें उन्होंने फिल्म को 'प्रोपेगेंडा' और 'भद्दी' बताया था.

जाहिर है इस पर आपत्ति तो होनी ही थी. लिहाजा भारत के साथ अपनी 'दोस्ती' को बिगाड़ने से बचाने के लिए इजरायल भी डैमेज कंट्रोल में जुट गया. बयान आने के 24 घंटे के भीतर ही इजरायली राजदूत नाओर गिलोन (Naor Gilon) ने कहा, 'लैपिड आपको शर्म आनी चाहिए.'

दरअसल, गोवा में 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (IFFI) चल रहा है. इजरायली फिल्ममेकर नदव लैपिड ने 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर ये बयान यहीं दिया है. उन्होंने कहा, 'हम सभी द कश्मीर फाइल्स को देखकर हैरान और परेशान थे. हमें ये फिल्म प्रोपेगेंडा और भद्दी लगी.'

लैपिड के बयान पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्टर अनुपम खेर ने भी प्रतिक्रिया दी. अग्निहोत्री ने कहा, 'सच्चाई सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि ये लोगों से झूठ बुलवा सकती है.' वहीं, अनुपम खेर ने कहा, 'सच हमेशा झूठ पर हावी रहता है.'

'द कश्मीर फाइल्स' इस साल 11 मार्च को रिलीज हुई थी. फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं, खासकर पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया था. इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इस फिल्म को IFFI में 22 नवंबर को दिखाया गया था.

लैपिड का बयान और उसके बाद इजरायली राजदूत का डैमेज कंट्रोल और भारत-इजरायल की दोस्ती की कहानी... सब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं.

लैपिड ने क्या कहा था?

नदव लैपिड इजरायल के बड़े फिल्ममेकर में से एक हैं. वो फिल्म फेस्टिवल में बतौर ज्यूरी हेड बनकर शामिल हुए थे. सोमवार को फेस्टिव की क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने कश्मीर फाइल्स पर यह बयान दिया.

उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रिनिंग देखकर वो परेशान और हैरान हैं. लैपिड ने कहा, 'हम सभी 'द कश्मीर फाइल्स' को देखकर परेशान और हैरान हैं. ये प्रोपेगेंडा और भद्दी लगी, जो इस फिल्म फेस्टिवल के लिए सही नहीं थी.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस खुले मंच से अपनी फीलिंग आपके साथ साझा करके सहज महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि फेस्टिवल की आत्मा गंभीर बहस को निश्चित रूप से स्वीकार कर सकती है जो कला और जीवन के लिए जरूरी है.'

इजरायली राजदूत ने क्या कहा?

लैपिड का बयान सामने आते ही इसकी आलोचना भी शुरू हो गई. सोशल मीडिया पर भी ये बयान वायरल हो गया. इसके बाद इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने इस बयान के लिए भारत से माफी मांगी.

गिलोन ने लिखा, 'नदव लैपिड के लिए खुला खत. मैं इसे हिब्रू में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारतीय भाई और बहन भी मेरी बात समझें. ये खत थोड़ा लंबा है, इसलिए सबसे पहले मुद्दे की बात कह देता हूं- आपको शर्म आनी चाहिए.' आगे गिलोन ने बताया कि लैपिड को शर्म क्यों आनी चाहिए?

उन्होंने लिखा, 'भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है. आपने जजों के पैनल की अध्यक्षता करने के भारतीय निमंत्रण का दुरुपयोग किया. आपने भारत के विश्वास, सम्मान और आतिथ्य सत्कार का अपमान किया.'

An open letter to #NadavLapid following his criticism of #KashmirFiles. It’s not in Hebrew because I wanted our Indian brothers and sisters to be able to understand. It is also relatively long so I’ll give you the bottom line first. YOU SHOULD BE ASHAMED. Here’s why: pic.twitter.com/8YpSQGMXIR