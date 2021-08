ई-माइंड रॉक्स: फिर लौटा सबसे बड़ा यूथ समिट, कई यंग स्टार्स होंगे शामिल

देश का सबसे बड़ा यूथ समिट ‘इंडिया टुडे ई-माइंड रॉक्स’ एक बार फिर लौट रहा है. 20 और 21 अगस्त को माइंड रॉक्स के कार्यक्रम में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं. शुक्रवार सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम का आगाज़ होगा.

करीब 10 साल से माइंड रॉक्स 9 शहरों में 18 एडिशन कर चुका है, लेकिन कोरोना काल में इसने वर्चुअली रूप ले लिया है.

इस साल का ई-माइंड रॉक्स काफी खास होने वाला है. क्योंकि इस बार ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा इस कार्यक्रम की शान बढ़ाएंगे. उनके अलावा अर्जुन कपूर, कृति सेनन, भूमि पेडनेकर, पंकज त्रिपाठी जैसे फिल्मी सितारे भी हम सभी के साथ होंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लेखक अमीष त्रिपाठी और युवा पीढ़ी के अन्य सितारे माइंड रॉक्स के इस दो दिनों के कार्यक्रम का हिस्सा होंगे.

ई-माइंड रॉक्स के कार्यक्रम...

20 अगस्त 2021 – पहला दिन



• 11.05 AM: कृति सेनन, एक्टर

• 11.30 AM: धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

• 11.45 AM: कैरीमिनाटी, यूट्यूबर

• 12.05 AM: अमीष त्रिपाठी, लेखक

• 12.25 PM: रोशन मैथ्यू, एक्टर

• 12.45 PM: उपासना चड्ढा, साइकोलॉजिस्ट और डॉ. मनोज शर्मा

• 01.10 PM: अर्जुन कपूर, एक्टर



21 अगस्त 2021 – दूसरा दिन



• 11.05 AM: भूमि पेडनेकर, एक्टर

• 11.25 AM: सुजीत कुमार, को-फाउंडर उड़ान

• 11.45 AM: प्राजक्ता कोली, यूट्यूबर

• 12.05 PM: आदि सावंत (गेमर) और विनीत कार्णिक (हेड ई-स्पोर्ट्स)

• 12.25 PM: राहुल वैद्य, सिंगर

• 01.00 PM: पंकज त्रिपाठी, एक्टर

• 01.25 PM: नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट