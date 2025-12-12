आमिर, रकुल से चिराग, प्रणव अडानी और बाबा रामदेव के फिटनेस मंत्र तक... दो दिन के एजेंडा आजतक में क्या-क्या रहा खास

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ताज पैलेस होटल में 10 और 11 दिसंबर को एजेंडा आजतक 2025 का आयोजन हुआ. इस मौके पर सैकड़ों दर्शकों के बीच राजनीति, सेना, बॉलीवुड, क्रिकेट, न्याय और विकास जैसे मुद्दों पर गहन चर्चाएं हुईं. पहले दिन आमिर खान से अखिलेश यादव तक की हस्तियां पहुंचीं, तो दूसरे दिन हिमंता बिस्वा सरमा से स्वामी रामदेव तक ने विचार साझा किए.

और पढ़ें

इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने उद्घाटन में कहा कि एजेंडा आजतक दर्शकों का भरोसा मजबूत करता है और वैश्विक उपलब्धियां जैसे पुतिन इंटरव्यू देश का मान बढ़ाती हैं.

इवेंट पहले दिन आमिर खान, अखिलेश यादव, यशस्वी जायसवाल और सेना के वीरों ने मंच सजाया, तो दूसरे दिन हिमंता बिस्वा सरमा, स्वामी रामदेव, चिराग पासवान, महिला क्रिकेटरों और कई राजनेताओं ने विचारों की जंग लड़ी. यह समिट न सिर्फ बहस का मंच बना, बल्कि देश के एजेंडे को नई दिशा देने वाला प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जहां हर कोई अपनी बात बेबाकी से रख सका.

वीरता से सिनेमा तक का अनोखा संगम

एजेंडा आजतक के पहले दिन '60 का सुपरस्टार' सत्र में बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने संघर्ष की कहानियां सुनाईं. उन्होंने बताया कि 'कयामत से कयामत तक' के बाद कई फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें सिखाया. आमिर ने जोर देकर कहा कि परफेक्शन ही सफलता का राज है, जो दर्शकों को प्रेरित करने वाला रहा. उसी सत्र में 'तुम भूल न जाओ उनको' पर जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया, अगस्त्य नंदा और दिनेश विजन ने 21वीं सदी की कहानियों पर चर्चा की.

Advertisement

ये भी पढ़ें: आमिर ख़ान के फिल्मी क़िस्सों से अखिलेश के सियासी फॉर्मूले तक... 'एजेंडा आजतक 2025' के पहले दिन बना माहौल

'वीर तुम बढ़े चलो' सत्र में सेना के वीरों ने ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी के किस्से सुनाए. कर्नल कोषांक लांबा (वीर चक्र) ने कहा, "10 मई 2025 को दुश्मन की फायरिंग का जवाब देते हुए दो टारगेट एक साथ निशाना बनाए." मेजर युद्धवीर सिंह (शौर्य चक्र) बोले, "हमने दुश्मन के इरादों को पस्त कर दिया." नायब सूबेदार सतीश कुमार और हवलदार अमित कुमार की कहानियों ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए.

ये भी पढ़ें: 'दो टारगेट एक साथ एंगेज कर सकते हो, मैंने कहा- जी सर...', ऑपरेशन सिंदूर की दिलेरी की कहानियां

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 'पीडीए की फाइनल परीक्षा' में यूपी चुनाव 2027 पर बोले. उन्होंने कहा, "सपा सरकार बनेगी तो गरीब महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देंगे, बिहार के 10 हजार से ज्यादा." बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले, "SIR के मैपिंग ऐप बनाने वाली कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, इसलिए 4 करोड़ लोगों को परेशानी. घुसपैठियों का आंकड़ा दो, वरना इस्तीफा दो."

ये भी पढ़ें: SIR होना चाह‍िए या नहीं? अंजना के सवाल पर अखिलेश यादव ने क‍िया साफ

Advertisement

क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल 'टीम इंडिया का धुरंधर' सत्र में टीम के किस्से सुनाए. बोले, "रोहित धुरंधर हैं, हार्दिक दबंग, चहल बाहुबली. खुद को 'ये जवानी है दीवानी' का टैग दिया." उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की, "सब मेहनती हैं, लेकिन विराट भाई का डेडिकेशन कमाल है." पहले ODI शतक का जिक्र करते हुए रोहित-विराट को धन्यवाद दिया.

एक्ट्रेस नुसरत भरूचा 'दिल चोरी साडा हो गया' में बोलीं, "फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, प्रोपेगेंडा नहीं. साउथ जैसी स्ट्रॉन्ग फीमेल फिल्में यहां कम, लेकिन कोशिश जारी." नेपोटिज्म पर हंसते हुए कहा, "थिएटर से शुरूआत की, पापा ने काजोल की 'सपने' दिखाई तो सपना जागा. देश पर गर्व है."

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड में बन रहीं हैं प्रोपेगेंडा फिल्में? एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने दिया जवाब

पूर्व CJI जस्टिस बीआर गवई 'सामाजिक और आर्थिक न्याय' सत्र में न्यायिक पारदर्शिता पर बोले. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 'संसद यूं ही चलेगी' में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, "SIR बैकडोर NRC नहीं, कांग्रेस दौर में कितनी बार हुआ, चर्चा होनी चाहिए. मृत वोटरों को लिस्ट से हटाना जरूरी." 'न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' में हर्षवर्धन श्रृंगला और सलमान खुर्शीद ने वैश्विक बदलाव पर चर्चा की. 'बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर' में शमिका रवि और सुमिता दवरा ने आर्थिक विकास पर विचार रखे.

Advertisement

ये भी पढ़ें: न्यायिक पारदर्शिता के सवाल पर पूर्व CJI बी आर गवई ने कही ये बात, सुनिए

विपक्ष-सरकार बहस से योग तक का धमाल

इवेंट के दूसरे दिन 'मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल?' सत्र में जोरदार बहस हुई. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, "पीएम मोदी 11 सालों से तपस्या कर रहे, बिहार चुनाव में विपक्ष दिशाहीन साबित हुआ. जातिगत वैमनस्य फैलाते हैं." कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने पलटवार किया, "चुनाव जीतने वाले कुछ भी कह सकते हैं. प्रदूषण, बेरोजगारी, ED-सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा." इस दौरान जूरी में स्मिता प्रकाश, शाहिद सिद्दीकी और कमलेश किशोर सिंह ने चर्चा को रोचक बनाया. शिवसेना के नरेश म्हस्के, प्रियंका चतुर्वेदी, एलजेपी के अरुण भारती और सपा के राजीव राय ने भी हिस्सा लिया.

ये भी पढ़ें: मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल? 'एजेंडा आजतक' के मंच पर जबरदस्त बहस, पढ़ें- कौन जीता

बीजेपी का मिशन बंगाल' में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्य की राजनीति पर बोले. 'रकुल की प्रीत' सत्र में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने करियर के राज साझा किए. 'कब तक खाली हाथ' में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट ने युवा बेरोजगारी पर चर्चा की. 'इंजेक्शन लगाओ, मोटापा घटाओ' में डॉ. अशोक सेठ, डॉ. मोनिका अरोड़ा और डॉ. प्रजीत कौर ने स्वास्थ्य पर सलाह दी. एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने कहा, "इंडस्ट्री के किसी ग्रुप में नहीं हूं, शायद इसलिए शानदार रोल मिलने में देरी हुई. अब प्रोड्यूसर बनी हूं, 'बेबी डू डाई डू' से डेब्यू."

Advertisement

ये भी पढ़ें: इंडस्ट्री के किसी ग्रुप में नहीं शाम‍िल हुमा, बोलीं- शानदार रोल नहीं म‍िलने का मलाल, बनीं प्रोड्यूसर

'म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं कै!' सत्र में महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिगेज ने विश्व कप जीत के किस्से सुनाए. 'वंदे मातरम के 150 वर्ष' में कुमार विश्वास, सजल चट्टोपाध्याय और जॉयदीप चट्टोपाध्याय ने गीत की ऐतिहासिकता पर बोले.

ये भी पढ़ें: म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं कै! आजतक के मंच पर ICC महिला विश्व कप विजेताओं से खुलकर बात

'बाबा का धन योग' सत्र में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, "वजन घटाने के इंजेक्शन गलत, लौकी का जूस पियो. रूस में योग फैलाएंगे, कोई छिपा एजेंडा नहीं. एयर प्यूरिफायर अमीरों का चोंचला, योग से प्रदूषण से बचो."

ये भी पढ़ें: 'एयर प्यूरिफायर अमीरों का चोंचला'... अब रूस में होगा योग', बोले बाबा रामदेव

'एक बिहारी सब पर भारी' में शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार राजनीति पर तंज कसे. अडानी ग्रुप के प्रणव अडानी 'भविष्य का भारत' में विजन साझा किया, "बिजनेसमैन राजनेताओं का सॉफ्ट टारगेट, लेकिन हम विकास पर फोकस करते हैं." खाद्य मंत्री चिराग पासवान 'मोदी का चिराग' में बिहार की योजनाओं पर चर्चा की. नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू 'फ्लाइट की फाइट' में हवाई यात्रा के मुद्दे उठाए.

Advertisement

ये भी पढ़ें: शोले में क्यों नहीं कर पाए काम? शत्रुघ्न सिन्हा ने बताई वजह, बोले- पश्चाताप में नहीं देखी ये फिल्म

इवेंट के दूसरे दिन का समापन असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के 'हिमंता लगाएंगे BJP की हैट्रिक?' सत्र से हुआ. उन्होंने कहा, "दस हजार क्या, एक लाख दूं तब भी मुसलमान वोट नहीं देंगे, वोट विचारधारा से पड़ते हैं. छात्रों को साइकिल, स्कूटी; महिलाओं को SHG से 50 हजार तक मदद, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जरूरी."

ये भी पढ़ें: दस हजार क्या, एक लाख दूं तब भी मियां मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा: हिमंता बिस्वा सरमा

---- समाप्त ----