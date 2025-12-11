दिल्ली में इन दिनों एजेंडा आजतक 2025 का आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की. आज, दूसरे दिन हुमा कुरैशी आईं जिन्होंने अपने शानदार फिल्मी करियर पर खुलकर बात की. ये साल 2025 हुमा के लिए काफी शानदार रहा. वो 'महारानी', 'दिल्ली क्राइम्स' समेत दो फिल्मों 'जॉली एलएलबी 3' और 'सिंगल सलमा' में भी नजर आईं. मगर एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई शानदार रोल नहीं मिला, क्योंकि वो इंडस्ट्री के किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं.

और पढ़ें

इंडस्ट्री के ग्रुप्स पर बोलीं हुमा कुरैशी

बॉलीवुड में ऐसा कहा जाता है कि वहां लोग अलग-अलग ग्रुप्स में बंटे हुए हैं. जिसमें बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स शामिल रहते हैं. ऐसा बोलते हैं कि एक्टर्स उन ग्रुप्स का हिस्सा बनकर अच्छे और बड़े रोल्स आसानी से पा जाते हैं. अब, हुमा ने उन ग्रुप्स पर कहा, 'हम किसी ग्रुप या क्लब में नहीं हैं. मैं कभी इसका हिस्सा नहीं बनीं. शायद इसलिए अपनी पहचान बनाने में इतना समय लग गया.'

हुमा ने आगे इंडस्ट्री में बने रहने पर कहा, 'मैं अपने टैलेंट में विश्वास रखती हूं. मैं बहुत शांत इंसान हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं रहती. मैं कल इस देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार नहीं बनना चाहती. मैं काम करना चाहती हूं. अच्छा काम करना है और अगर मेरी किस्मत में कुछ बनना लिखा होगा, वो ऊपर वाला या ऑडियंस मुझे बना देंगे. मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, मुझे किसी कूल ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना.'

Advertisement

अब भाई साकिब के साथ प्रोड्यूसर बनीं हुमा कुरैशी

हुमा ने इसी बातचीत में ये भी खुलासा किया कि वो अब एक्टिंग के बाद प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाएंगी. वो अपने भाई साकिब सलीम संग 'सलीम सिबलिंग्स' नाम से प्रोडक्शन कंपनी खोल चुकी हैं, जिसकी पहली फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी. ये एक एक्शन फिल्म है, जिसमें हुमा बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी.

अपनी फिल्म पर बात करते हुए हुमा ने बताया, 'हमने एक फिल्म बनाई है, जो अगले साल की शुरुआत में हम रिलीज करेंगे. जिसका नाम है बेबी डू डाई डू. इसमें मैं काम कर रही हूं और मेरा नाम बेबी कर्माकर है. तो उसी के नाम से हमने फिल्म का टाइटल रखा है. ये एक्शन फिल्म है, जिसे हम थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं.'

---- समाप्त ----